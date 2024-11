Nominees revealed for the Best FIFA Football Awards 2024

The nominees for The Best FIFA Football Awards 2024 have been officially announced.

Idman.biz presents the full list according to FIFA.

The Best FIFA Women’s Player nominees:

- Aitana Bonmatí (Spain, Barcelona)

- Barbra Banda (Zambia, Shanghai Shengli/Orlando Pride)

- Caroline Graham Hansen (Norway, Barcelona)

- Keira Walsh (England, Barcelona)

- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

- Lauren Hemp (England, Manchester City)

- Lindsey Horan (USA, Olympique Lyonnais)

- Lucy Bronze (England, Barcelona/Chelsea)

- Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars)

- Mariona Caldentey (Spain, Barcelona/Arsenal)

- Naomi Girma (USA, San Diego Wave)

- Ona Batlle (Spain, Barcelona)

- Salma Paralluelo (Spain, Barcelona)

- Sophia Smith (USA, Portland Thorns)

- Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

- Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

The Best FIFA Men’s Player nominees:

- Dani Carvajal (Spain, Real Madrid)

- Erling Haaland (Norway, Manchester City)

- Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

- Florian Wirtz (Germany, Bayer Leverkusen)

- Jude Bellingham (England, Real Madrid)

- Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

- Lamine Yamal (Spain, Barcelona)

- Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

- Rodri (Spain, Manchester City)

- Toni Kroos (Germany, Real Madrid - now retired)

- Vinícius Jr (Brazil, Real Madrid)

The Best FIFA Women’s Coach nominees:

- Arthur Elias (Brazil, Brazil)

- Elena Sadiku (Sweden, Celtic)

- Emma Hayes (England, Chelsea/USA)

- Futoshi Ikeda (Japan, Japan)

- Gareth Taylor (England, Manchester City)

- Jonatan Giráldez (Spain, Barcelona/Washington Spirit)

- Sandrine Soubeyrand (France, Paris FC)

- Sonia Bompastor (France, Olympique Lyonnais/Chelsea)

The Best FIFA Men’s Coach nominees:

- Carlo Ancelotti (Italy, Real Madrid)

- Lionel Scaloni (Argentina, Argentina)

- Luis de la Fuente (Spain, Spain)

- Pep Guardiola (Spain, Manchester City)

- Xabi Alonso (Spain, Bayer Leverkusen)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper nominees:

- Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

- Ann-Katrin Berger (Germany, Chelsea/NJ/NY Gotham)

- Ayaka Yamashita (Japan, INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

- Cata Coll (Spain, Barcelona)

- Mary Earps (England, Manchester United/Paris Saint-Germain)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper nominees:

- Andriy Lunin (Ukraine, Real Madrid)

- David Raya (Spain, Arsenal)

- Ederson (Brazil, Manchester City)

- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

- Gianluigi Donnarumma (Italy, Paris Saint-Germain)

- Mike Maignan (France, AC Milan)

- Unai Simón (Spain, Athletic Club)

Idman.biz