99-goal difference

The first day of the 25th round of the Azerbaijan Premier League will conclude in Sumgayit.

Sumgayit and Qarabag will meet for the 50th time in the country's championship, Idman.biz reports.

Ahead of this milestone match, in the previous 49 encounters, the Aghdam club has held a dominant record. With 37 victories, Qarabag has drawn 5 times and lost 7 matches. The goal difference is a remarkable 99 goals – 122-23.

In the last four encounters, the team that scored a goal won the match. In the last two home games for Sumgayit, one goal was recorded in each match.

11.09.2011 Sumgayit City - Qarabag 0:0 05.11.2011 Qarabag - Sumgayit City 1:2 19.08.2012 Sumgayit - Qarabag 1:6 16.02.2013 Qarabag - Sumgayit 3:0 11.08.2013 Qarabag - Sumgayit 5:1 20.10.2013 Sumgayit - Qarabag 0:3 23.03.2014 Qarabag - Sumgayit 3:0 12.05.2014 Sumgayit - Qarabag 1:0 10.08.2014 Sumgayit - Qarabag +:- 21.12.2014 Qarabag - Sumgayit 2:0 18.03.2015 Sumgayit - Qarabag 1:2 16.05.2015 Qarabag - Sumgayit 1:0 25.10.2015 Sumgayit - Qarabag 1:0 16.12.2015 Qarabag - Sumgayit 2:2 13.03.2016 Sumgayit - Qarabag 0:2 07.05.2016 Qarabag - Sumgayit 1:0 11.08.2016 Sumgayit - Qarabag 0:2 15.10.2016 Qarabag - Sumgayit 3:0 04.03.2017 Sumgayit - Qarabag 0:4 23.04.2017 Qarabag - Sumgayit 2:1 22.09.2017 Qarabag - Sumgayit 4:1 17.11.2017 Qarabag - Sumgayit 2:0 03.03.2018 Sumgayit - Qarabag 1:1 22.04.2018 Sumgayit - Qarabag 0:1 14.09.2018 Qarabag - Sumgayit 1:0 03.11.2018 Qarabag - Sumgayit 2:0 09.02.2019 Sumgayit - Qarabag 0:2 01.04.2019 Sumgayit - Qarabag 0:6 27.09.2019 Qarabag - Sumgayit 2:0 22.11.2019 Sumgayit - Qarabag 2:1 23.02.2020 Qarabag - Sumgayit 1:0 25.09.2020 Sumgayit - Qarabag 2:2 21.11.2020 Qarabag - Sumgayit 6:1 19.02.2021 Sumgayit - Qarabag 0:0 11.04.2021 Qarabag - Sumgayit 4:1 20.09.2021 Qarabag - Sumgayit 2:0 07.11.2021 Sumgayit - Qarabag 0:4 10.04.2022 Sumgayit - Qarabag 0:3 12.05.2022 Qarabag - Sumgayit 5:0 13.08.2022 Sumgayit - Qarabag 0:2 16.10.2022 Qarabag - Sumgayit 3:1 15.03.2023 Sumgayit - Qarabag 0:6 22.05.2023 Qarabag - Sumgayit 1:2 29.09.2023 Qarabag - Sumgayit 5:0 08.12.2023 Sumgayit - Qarabag 1:6 25.02.2024 Qarabag - Sumgayit 2:0 28.04.2024 Sumgayit - Qarabag 1:0 06.10.2024 Sumgayit - Qarabag 0:1 16.12.2024 Qarabag - Sumgayit 5:0

Idman.biz