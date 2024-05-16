16 May 2024
EN

11 Azerbaijani boxers in the semi-finals of the international tournament

Boxing
News
16 May 2024 11:47
11 Azerbaijani boxers in the semi-finals of the international tournament

The matches of the 1/4 final stage of the Heydar Aliyev Cup-2024 international tournament were held among young boxers in Baku.

Idman.biz reports that on the third day of the competition, semi-finalists in 5 more weight classes were announced.

Based on the results of 20 fights, the names of 20 boxers who won at least bronze medals have been confirmed. 11 of them are athletes of Azerbaijan national team.
16 matches will be held on the fourth day of the traditional tournament held at the Boxing Center.

1/4 final
46 kg
Rustam Shahbazov (Azerbaijan) – Emil Ismayilov (Georgia) – 3:2
Nursultan Duyshonaliyev (Kyrgyzstan) – Aykhan Hasanov (Azerbaijan) – 0:5
Aidos Ussenov (Kazakhstan) – Huseyn Guliyev (Azerbaijan) – first round
Ramiz Danieli (Georgia) - Nurassyl Kaiyrgazy (Kazakhstan) - 4: 1

48 kg
Mikhail Paprotski (Belarus) – Nihad Gasimov (Azerbaijan) – 0:5
Kerem Gojayev (Azerbaijan) – Ali Mammadov (Azerbaijan) – 0:5
Bexultan Khuzhamzhar (Kazakhstan) – Said Aslanzada (Azerbaijan) –
won by first full advantage
Nihad Gasimov (Azerbaijan) - Imran Akhundov (Azerbaijan) - 5:0

50 kg
Zakir Hasanzade (Azerbaijan) - Jeyhun Guliyev (Azerbaijan) - 5:0
Umar Orujbayev (Kyrgyzstan) - Ulvu Alakbarov (Azerbaijan) - 4:1
Ismayil Rzayev (Azerbaijan) - Karim Sultanov (Azerbaijan) - 5:0
Beka Okruashvili ( Georgia) – Yerdaulet Atauov (Kazakhstan) – 0:5

57 kg
Kutmanbiy Muratov (Kyrgyzstan) – Seyidamir Guliyev (Azerbaijan) – 5:0
Daniil Kalistau (Belarus) – Akzhurek Kalabay (Kyrgyzstan) – 2:3
Tamerlan Alimzanov (Azerbaijan) – Nihad Aghayev (Azerbaijan) – 5:0
Shahin Aslanov ( Azerbaijan) – Vasil Nikolaenko (Georgia) – 5:0

70 kg
Rza Rzayev (Azerbaijan) - Ulvi Novruzov (Azerbaijan) 5:0
Musa Ibadov (Azerbaijan) - Nijat Imanov (Azerbaijan) - won first with full advantage
Nurassyl Karymbek (Kazakhstan) - Maxim Rybak (Belarus) - 1:4
Umar Imanli (Azerbaijan) – Mamuka Kakabadze (Georgia) – 0:5

Idman.biz

Tags:

Related news

5 Azerbaijani boxers are in the semi-finals
15 May 16:07
Boxing

5 Azerbaijani boxers are in the semi-finals

The semi-final matches will be held on May 17
8 more victories in Heydar Aliyev Cup
15 May 12:07
Boxing

8 more victories in Heydar Aliyev Cup

On the second day of the competition, 18 fights in 6 weight classes were held
Azerbaijani boxers at the “Konstantin Korotkov Memorial”
14 May 12:35
Boxing

Azerbaijani boxers at the “Konstantin Korotkov Memorial”

The Azerbaijani national team will be represented by 6 athletes in the 5-day competition
10 Azerbaijani boxers started the international tournament with victory - PHOTO
14 May 10:22
Boxing

10 Azerbaijani boxers started the international tournament with victory - PHOTO

the finals of the competition will be held on May 18
Azerbaijani young boxers will participate in the international tournament in Hungary
13 May 17:49
Boxing

Azerbaijani young boxers will participate in the international tournament in Hungary

The finals will be held on May 17.
President Heydar Aliyev-Cup 2024 kicks off– PHOTO - VIDEO
13 May 16:41
Boxing

President Heydar Aliyev-Cup 2024 kicks off– PHOTO - VIDEO

The event started with a parade of participating teams

Most read

Ball girl mouths “Juve merda” - VIDEO
14 May 17:38
Football

Ball girl mouths “Juve merda” - VIDEO

A ball girl mouthed “Juve merda” before the Fiorentina - Monza match kick off
The second of Barcelona
14 May 09:17
Football

The second of Barcelona

He reached the legendary Andoni Zubizarreta
Italy plays to maintain their title - PRESENTATION
14 May 16:49
Football

Italy plays to maintain their title - PRESENTATION

Different Team in Europe and the World
Mbappe will miss the game against Nice
15 May 13:33
Football

Mbappe will miss the game against Nice

This meeting will be held on May 15 at the Allianz Riviera