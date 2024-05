11 Azerbaijani boxers in the semi-finals of the international tournament

The matches of the 1/4 final stage of the Heydar Aliyev Cup-2024 international tournament were held among young boxers in Baku.

Idman.biz reports that on the third day of the competition, semi-finalists in 5 more weight classes were announced.

Based on the results of 20 fights, the names of 20 boxers who won at least bronze medals have been confirmed. 11 of them are athletes of Azerbaijan national team.

16 matches will be held on the fourth day of the traditional tournament held at the Boxing Center.



1/4 final

46 kg

Rustam Shahbazov (Azerbaijan) – Emil Ismayilov (Georgia) – 3:2

Nursultan Duyshonaliyev (Kyrgyzstan) – Aykhan Hasanov (Azerbaijan) – 0:5

Aidos Ussenov (Kazakhstan) – Huseyn Guliyev (Azerbaijan) – first round

Ramiz Danieli (Georgia) - Nurassyl Kaiyrgazy (Kazakhstan) - 4: 1



48 kg

Mikhail Paprotski (Belarus) – Nihad Gasimov (Azerbaijan) – 0:5

Kerem Gojayev (Azerbaijan) – Ali Mammadov (Azerbaijan) – 0:5

Bexultan Khuzhamzhar (Kazakhstan) – Said Aslanzada (Azerbaijan) –

won by first full advantage

Nihad Gasimov (Azerbaijan) - Imran Akhundov (Azerbaijan) - 5:0



50 kg

Zakir Hasanzade (Azerbaijan) - Jeyhun Guliyev (Azerbaijan) - 5:0

Umar Orujbayev (Kyrgyzstan) - Ulvu Alakbarov (Azerbaijan) - 4:1

Ismayil Rzayev (Azerbaijan) - Karim Sultanov (Azerbaijan) - 5:0

Beka Okruashvili ( Georgia) – Yerdaulet Atauov (Kazakhstan) – 0:5



57 kg

Kutmanbiy Muratov (Kyrgyzstan) – Seyidamir Guliyev (Azerbaijan) – 5:0

Daniil Kalistau (Belarus) – Akzhurek Kalabay (Kyrgyzstan) – 2:3

Tamerlan Alimzanov (Azerbaijan) – Nihad Aghayev (Azerbaijan) – 5:0

Shahin Aslanov ( Azerbaijan) – Vasil Nikolaenko (Georgia) – 5:0



70 kg

Rza Rzayev (Azerbaijan) - Ulvi Novruzov (Azerbaijan) 5:0

Musa Ibadov (Azerbaijan) - Nijat Imanov (Azerbaijan) - won first with full advantage

Nurassyl Karymbek (Kazakhstan) - Maxim Rybak (Belarus) - 1:4

Umar Imanli (Azerbaijan) – Mamuka Kakabadze (Georgia) – 0:5



