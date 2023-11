A heavy blow to "Neftchi" in the 90+ 3 minutes, the score was not opened in Sumgait - VIDEO

The XIV round of the Azerbaijan Premier League was concluded today.

Idman.biz reports that the winner has not been determined in both matches of the day.

"Neftchi" once again lost points at home. "Black and white" could not break the resistance of "Araz-Nakhchivan". The visiting team scored an equalizing goal in the 90 + 3 minutes.

"Sumgait", which has not lost in the last 5 games, stumbled against the leader "Zira" on its own field. During 90 minutes, the efforts of the teams did not bear fruit. As a result, Rashad Sadigov's team lost two important points and left the leading position. After the XIV round, "Qarabag" rose to the 1st place.

It should be noted that in the first three matches of the tour, "Qarabag" won over "Sabah" (2:1), "Gabala" won over "Turan Tovuz" (4:0). No goals were scored in the match between "Sabail" and "Kapaz".

Azerbaijan Premier League

XIV round

November 26

15:30. "Neftchi" - "Araz-Nakhchivan" - 1:1

Goals: Yuri Matias, 41 - Orkhan Aliyev, 90+3

Chief referee: Farid Hajiyev

"Neftchi": 93. Rza Jafarov, 8. Emin Mahmudov (k), 17. Rahman Hajiyev, 19. Azer Salahli, 7. Azer Aliyev, 16. Lukas Melano, 22. Reziuan Mirzov, 6. Diego Valdez, 99. Ervin Coffey, 44. Yuri Mathias, 9. Andre Shinyashiki

Reserve players: 30. Agil Mammadov, 94. Eldar Babayev, 14. Eddy Israfilov, 2. Gara Garayev, 3. Hojjat Hagverdi, 21. Ismayil Zulfugarli, 4. Mark Tamash, 5. Kenny Sayef, 25. Aaron Olanare, 23. Ataa Jaber, 11. Kilan Lebon, 77. Yegor Bogomolsky

Head coach: Adrian Mutu

"Araz-Nakhchivan": 12. Christian Avram, 6. Vadim Abdullayev, 3. Turan Manafov, 7. Nijat Suleymanov, 2. Abdulla Rzayev, 19. Axel Ngando, 9. Elvis Mashike, 29. Vanderson Melo, 23. Nuno Rodriguez , 4. Igor Ribeiro, 27. Numan Kurdic (k)

Reserve players: 91. Semir Bukvich, 10. Orkhan Aliyev, 39. Tural Bayramli, 22. Elchin Mustafayev, 5. Nihad Gurbanli, 55. Zamiq Aliyev, 88. Tugay Alizade, 11. Bayramali Gurbanov, 13. Mirali Ahmadov, 42. Kadiri Mohammed, 14. Micho Kuzmanovic, 8. Ismail Azzaoui

Head coach: Azer Bagirov

Neftchi Arena

18:00. "Sumgait" - "Zira" - 0:0

Chief referee: Aliyar Agayev

"Sumgait": 1. Mehdi Jannetov, 14. Elvin Badalov (k), 7. Rovlan Muradov, 17. Murad Khachayev, 8. Sabuhi Abdullazade, 19. Roi Kehat, 12. Abu Dosso, 10. Kamran Aliev, 9. Eric Sorga, 71. Masaki Murata, 60. Tresor Mossi

Reserve players: 15. Orkhan Sadygli, 36. Khayal Farzullayev, 6. Vugar Mustafayev, 30. Kamran Guliyev, 20. Aykhan Suleymanli, 21. Nihad Ahmadzade, 35. Sanan Muradli, 58. Octavio Manteka, 18. Kristian Velinovski.

Coach: Mubariz Orujov

"Zira": 97. Thiago Silva, 77. Mejal Isayev, 10. Rahim Sadikhov, 32. Kismat Aliyev (k), 11. Rustam Ahmadzade, 5. Stefan Aka, 4. Ruan Renato, 15. Pierre Zebli, 28. Abbas Ibrahim, 6. Eldar Guliyev, 19. Salifu Suma

Reserve players: 41. Anar Nazirov, 50. Salim Hashimov, 8. Ilkin Muradov, 21. Hajiaga Hajili, 20. Ismayil Ibrahimli, 16. Fuad Bayramov, 66. Parviz Azadov, 9. Vladislav Kulach, 23. Andriya Lukovich, 44. Dmitrios Chantakias, 70. Issa Gibrila

Head coach: Rashad Sadigov

N Klublar O Q H M T-F X 1 Qarabag 14 9 2 3 33-13 29 2 Zira 14 8 4 2 13-7 28 3 Sabail 14 6 4 4 22-21 22 4 Sumgait 14 6 4 4 14-14 22 5 Araz-Nakhchivan 14 6 3 5 16-15 21 6 Neftchi 14 5 4 5 15-13 19 7 Sabah 14 4 4 6 19-19 16 8 Turan-Tovuz 14 4 3 7 21-22 15 9 Gabala 14 3 2 9 11-23 11 10 Kapaz 14 2 4 8 7-24 10

Scorers: Olavio Juninho (Qarabag) - 10 goals, Alexander Ramalingom (Sabail) - 6 goals

Idman.biz