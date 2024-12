97th Azerbaijan derby

The last match of the 15th round of the Misli Premier League will be held today.

The two most titled clubs of Azerbaijani football will face each other, Idman.biz reports.

Neftchi will meet Qarabag on its own field. The match at Neftchi Arena will be the 97th duel of the rivals in the national championship.

Qarabag has a great advantage in the first 96 Azerbaijani derbies so far. Agdam club with 42 victories lost 23 times. 31 matches ended in a draw.

In the matches where Neftchi scored 84 goals, Qarabag scored 133 times. Agdam club has won the last 6 matches.

Big scores were recorded in all three matches in 2024. Neftchi conceded 13 goals in these matches. In total, the Baku club has not won for 13 matches.

Azerbaijan derby will start at 19:00.

26.09.1992 Neftchi - Qarabag 1:1

20.10.1992 Qarabag - Neftchi 2:1

16.10.1993 Neftchi - Qarabag 1:1

04/03/1994 Qarabag - Neftchi 1:0

02.10.1994 Neftchi - Qarabag 3:2

12.02.1995 Qarabag - Neftchi 0:0

17.09.1995 Neftchi - Qarabag 2:2

06.03.1996 Qarabag - Neftchi 1:1

29.04.1996 Qarabag - Neftchi 1:2

06.06.1996 Neftchi - Qarabag 2:2

11.12.1996 Neftchi - Qarabag 0:0

17.05.1997 Qarabag - Neftchi 2:1

22.11.1997 Qarabag - Neftchi 1:0

02.05.1998 Neftchi - Qarabag 1:1

23.09.1998 Qarabag - Neftchi 1:0

30.01.1999 Neftchi - Qarabag 0:0

24.04.1999 Qarabag - Neftchi 1:0

15.05.1999 Neftchi - Qarabag 0:0

14.11.1999 Neftchi - Qarabag 2:0

02.04.2000 Qarabag - Neftchi 1:1

04.11.2000 Qarabag - Neftchi 0:4

04.03.2001 Neftchi - Qarabag +:-

11.11.2001 Neftchi - Qarabag-Azersun 1:0

17.03.2002 Qarabag-Azersun - Neftchi 1:0

11.07.2003 Neftchi - Qarabag-Azersun 2:0

13.03.2004 Qarabag-Azersun - Neftchi 1:3

05.12.2004 Neftchi - Qarabag 1:0

04.05.2005 Qarabag - Neftchi 2:1

22.08.2005 Qarabag - Neftchi 2:2

16.02.2006 Neftchi - Qarabag 2:0

18.09.2006 Neftchi - Qarabag 0:0

27.04.2007 Qarabag - Neftchi 0:2

25.11.2007 Neftchi - Qarabag 0:0

17.05.2008 Qarabag - Neftchi 0:0

08.11.2008 Qarabag - Neftchi 1:1

26.04.2009 Neftchi - Qarabag 0:1

18.10.2009 Qarabag - Neftchi 1:0

03.02.2010 Neftchi - Qarabag 0:0

10.04.2010 Qarabag - Neftchi 2:0

15.05.2010 Neftchi - Qarabag 0:0

08.08.2010 Neftchi - Qarabag 1:1

28.11.2010 Qarabag - Neftchi 0:1

04.03.2011 Neftchi - Qarabag 2:0

13.05.2011 Qarabag - Neftchi 3:0

25.10.2011 Neftchi - Qarabag 3:2

26.11.2011 Qarabag - Neftchi 1:2

01.04.2012 Qarabag - Neftchi 0:0

29.04.2012 Neftchi - Qarabag 2:1

11.08.2012 Qarabag - Neftchi 1:0

02.12.2012 Neftchi - Qarabag 0:1

06.04.2013 Neftchi - Qarabag 1:2

04.05.2013 Qarabag - Neftchi 1:2

28.09.2013 Neftchi - Qarabag 0:0

08.12.2013 Qarabag - Neftchi 3:1

28.02.2014 Neftchi - Qarabag 1:4

27.04.2014 Qarabag - Neftchi 1:1

27.09.2014 Neftchi - Qarabag 1:3

07.12.2014 Qarabag - Neftchi 0:0

19.02.2015 Neftchi - Qarabag 0:1

25.04.2015 Qarabag - Neftchi 3:2

26.09.2015 Qarabag - Neftchi 1:1

29.11.2015 Neftchi - Qarabag 1:0

20.02.2016 Qarabag - Neftchi 2:0

16.04.2016 Neftchi - Qarabag 1:2

21.08.2016 Qarabag - Neftchi 3:0

25.10.2016 Neftchi - Qarabag 0:2

29.01.2017 Qarabag - Neftchi 1:1

29.04.2017 Neftchi - Qarabag 1:2

11.08.2017 Neftchi - Qarabag 1:3

01.12.2017 Qarabag - Neftchi 1:0

14.03.2018 Neftchi - Qarabag 0:0

06.05.2018 Qarabag - Neftchi 0:1

26.08.2018 Qarabag - Neftchi 1:1

28.10.2018 Neftchi - Qarabag 3:1

03.02.2019 Qarabag - Neftchi 1:1

11.05.2019 Neftchi - Qarabag 2:3

15.09.2019 Qarabag - Neftchi 2:0

01.11.2019 Neftchi - Qarabag 0:0

08.02.2020 Qarabag - Neftchi 0:0

20.09.2020 Qarabag - Neftchi 1:2

08.11.2020 Neftchi - Qarabag 0:6

13.02.2021 Qarabag - Neftchi 1:2

19.05.2021 Neftchi - Qarabag 1:0

12.09.2021 Neftchi - Qarabag 1:2

30.10.2021 Qarabag - Neftchi 4:0

07.02.2022 Neftchi - Qarabag 1:2

21.05.2022 Qarabag - Neftchi 4:1

01.10.2022 Qarabag - Neftchi 3:1

02.12.2022 Neftchi - Qarabag 0:4

27.02.2023 Qarabag - Neftchi 1:1

02.05.2023 Neftchi - Qarabag 2:4

08.10.2023 Neftchi - Qarabag 0:2

18.12.2023 Qarabag - Neftchi 2:0

03.03.2024 Neftchi - Qarabag 1:4

04.05.2024 Qarabag - Neftchi 5:0

20.09.2024 Qarabag - Neftchi 4:0

Idman.biz