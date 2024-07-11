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Paris-2024: Sərbəst güləşçilərimizin bütün rəqibləri və TƏQVİM

Güləş
Xəbərlər
11 İyul 2024 18:45
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Paris-2024: Sərbəst güləşçilərimizin bütün rəqibləri və TƏQVİM

Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının sərbəst güləş yarışında iştirak edəcək bütün pəhləvanların siyahısı bəlli olub.

İdman.biz xəbər verir ki, bunu Dünya Güləş Birliyinin mətbuat xidməti açıqlayıb.

Olimpiadada 97 güləşçi iştirak edəcək. Onlar 6 çəki dərəcəsində mükafatçıları müəyyənləşdirəcək. Azərbaycan millisi bütün çəkilərdə təmsil olunacaq.

Olimpiadada sərbəst güləş yarışları avqustun 8-11-də keçiriləcək. İlk gündə çəkisi 57 kq və 86 kq olan pəhləvanlar xalçaya çıxacaq. Avqustun 9-da 74 kq, 125 kq, ertəsi gün 65 kq və 97 kq-da mübarizə gedəcək. Qaydalara uyğun olaraq bütün çəkilərdə medal görüşləri 1 gün sonra olacaq.

57 kq
Əliabbas Rzazadə (Azərbaycan)
Zelimxan Abakarov (Albaniya)
Arsen Harutyunyan (Ermənistan)
Vanhao Ju (Çin)
Qamal Mohamed (Misir)
Diamantino Yuna Fafe (Qvineya Bissau)
Aman (Hindistan)
Rey Hiquçi (Yaponiya)
Meyrambek Kartbay (Qazaxıstan)
Bekzat Almaz Uulu (Qırğızıstan)
Roman Bravo Yanq (Meksika)
Vladimir Yeqorov (Şimali Makedoniya)
Darian Kruz (Portuqaliya)
Stevan Miçiç (Serbiya)
Spenser Li (ABŞ)
Qulomjon Abdullayev (Özbəkistan)

65 kq
Hacı Əliyev (Azərbaycan)
Şamil Məmmədov (AİN)
İslam Dudayev (Albaniya)
Vazgen Tevanyan (Ermənistan)
Georgi Okorokov (Avstriya)
Alexandro Valdes Tobiyer (Kuba)
Qoderdi Cebisaşvili (Gürcüstan)
İsmail Mujukayev (Macarıstan)
Rahman Amuzad (İran)
Kotaro Kiyouka (Yaponiya)
Ernazar Akmataliyev (Qırğızıstan)
Ostin Qomes (Meksika)
Tulqa Timur Oçir (Monqolustan)
Sebastyan Rivera (Puerto Riko)
Qaku Akazava (Samoa)
Zayn Reterford (ABŞ)

74 kq
Turan Bayramov (Azərbaycan)
Çermen Valiyev (Albaniya)
Fenq Lu (Çin)
Qeandri Qarzon Kabalyero (Kuba)
Amr Hussen (Kuba)
İman Mahdavi (QOK)
Bakar Ndum (Qvineya Bissau)
Georgios Kuqioumtsidis (Yunanıstan)
Yones Emami (İran)
Frank Çamizo (İtaliya)
Daiçi Takatani (Yaponiya)
Ali Arsalan (Serbiya)
Taymuraz Salkazanov (Slovakiya)
Viktor Rassadin (Tacikistan)
Kayl Dak (ABŞ)
Razambek Jamalov (Özbəkistan)
Entoni Montero Çirinos (Venesuela)

86 kq
Osman Nurmaqomedov (Azərbaycan)
Fateh Benferdjallah (Əlcəzair)
Cayden Lourens (Avstraliya)
Maqomed Ramazanov (Bolqarıstan)
Aleksander Mur (Kanada)
Vladimeri Qamkrelidze (Gürcüstan)
Dauren Kuruqliyev (Yunanıstan)
Hassan Yazdani (İran)
Hayato İşiquro (Yaponiya)
Azamat Dauletbekov (Qazaxıstan)
Bat Erdene Byambasuren (Monqolustan)
Etan Ramos (Puerto Riko)
Miles Amine (San Marino)
Vasil Mixaylov (Ukrayna)
Aaron Bruks (ABŞ)
Cavrail Şapiyev (Özbəkistan)

97 kq
Maqomedxan Maqomedov (Azərbaycan)
Ahmed Tajudinov (Bəhreyn)
Avusayiman Habila (Çin)
Arturo Silot Torres (Kuba)
Luis Peres Sosa (Dominikan Respublikası)
Mostafa Elders (Misir)
Givi Matçaraşvili (Gürcüstan)
Erik Tiele (Almaniya)
Amirali Azarpira (İran)
Alişer Yerqali (Qazaxıstan)
Radu Lefter (Moldova)
Zbiqnev Baranovski (Polşa)
Nikolas de Lanqe (CAR)
İbrahim Çiftçi (Türkiyə)
Murazi Mçedlidze (Ukrayna)
Kayl Snayder (ABŞ)

125 kq
Giorgi Meşvildişvili (Azərbaycan)
Amarver Dhesi (Kanada)
Zivey Denq (Çin)
Diaeldin Abdelmottaleb (Misir)
Geno Petriaşvili (Gürcüstan)
Daniel Liqeti (Macarıstan)
Amir Hosseyn Zare (İran)
Yusup Batirmurzayev (Qazaxıstan)
Ayal Lazarev (Qırğızıstan)
Lxaqvaqerel Munxtur (Monqolustan)
Aşton Mutuva (Nigeriya)
Robert Baran (Polşa)
Jonovan Smit (Puerto Riko)
Taha Akgül (Türkiyə)
Yuri İdzinski (Ukrayna)
Meyson Parris (ABŞ)

Qeyd edək ki, Olimpiadada sərbəst güləş yarışları avqustun 8-11-də keçiriləcək.

İdman.biz

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