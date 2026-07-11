Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO

Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə güləş üzrə U20 Avropa çempionatı davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, sərbəst güləşçimiz Yusif Dursunov (125 kq) yarımfinalda ermənistanlı Henrik Haykyanı 6:1 hesabı ilə məğlub edərək finala çıxıb.
19:55
Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə güləş üzrə U20 Avropa çempionatı davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, sərbəst güləşçimiz Camal Abbasov (61 kq) yarımfinalda italiyalı Paskuale Liutsi ilə qarşılaşıb.
Həmyerlimiz rəqibinə tam üstünlüklə (10:0) qalib gələrək U20 Avropa çempionatının finalına yüksəlib.
74 kq-da çıxış edən Nurlan Ağazadə yarımfinalda türkiyəli Umut Uslu ilə üz-üzə gəlib. Ağazadə rəqibini 10:1 qalib gələrək adını finala yazdırıb.