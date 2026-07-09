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Günay Qurbanova Avropa ikincisi oldu

Güləş
Xəbərlər
9 İyul 2026 21:48
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Günay Qurbanova Avropa ikincisi oldu

Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə güləş üzrə U20 Avropa çempionatı davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, qadın güləşçimiz Günay Qurbanova (59 kq) finalda isveçli Karin Samuelssona 2:10 hesabıyla məğlub olub.

Beləliklə, Qurbanova çempionatın gümüş medalını qazanıb.

Digər güləşçimiz Ruzanna Məmmədova (62 kq) macarıstanlı Barbara Baqerə "tuş"la qalib gələrək finala yüksəlib.

Zəhra Kərimzadə (72 kq) isə yarımfinalda litvalı Qreta Tverskiteyə 2:3 hesabıyla məğlub olub və sabah bürünc medal uğrunda güləşəcək.

İdman.Biz
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