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Avropa çempionatında üç güləşçimiz üçün bürünc medal şansı var

Güləş
Xəbərlər
7 İyul 2026 21:49
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Avropa çempionatında üç güləşçimiz üçün bürünc medal şansı var

Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə güləş üzrə U20 Avropa çempionatı davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, yarışın 2-ci günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 72, 82 və 97 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

Ayxan Cavadov (60 kq) fransalı Maqomed Varayev (5:2) və almaniyalı İvan Zaybelə (8:3) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Ayxan finalın bir addımlığında belaruslu Rasim İbrahimova 1:3 hesabıyla məğlub olub və sabah bürünc medal uğrunda güləşəcək.

Roman Kərimov (67 kq) təsnifat mərhələsində macarıstanlı Petro Jiotovoza 6:10 hesabıyla uduzub. Rəqib finala yüksəldiyi üçün Roman sabah təsəlliverici görüşə çıxacaq.

Kamran Rəcəbli (72 kq) debütdə isveçli Alvin Tulinderə müqavimət göstərə bilməyib – 0:9.

Elmin Əliyev (82 kq) finlandiyalı Severi Maeenpaepae (9:0) və yunanıstanlı Vasileyos Semertzidisi (10:0) vaxtından əvvəl xalçadan məyus yola salsa da, yarımfinalda rusiyalı Zaur Beslekoyevlə bacarmayıb (1:5) və ümidini bürünc medala bağlayıb.

Mahir Qurbanlı (97 kq) 1/8 finalda macarıstanlı Vendel Vitaya 2:4 hesabıyla məğlub olub.

İdman.Biz
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