Güləşçi qızlarımız Estoniyada 5 medal qazanıblar

29 Mart 2026 00:15
Güləşçi qızlarımız Estoniyada 5 medal qazanıblar

Estoniyada yeniyetmə güləşçilər arasında “Tallin Open” turniri keçirilib.

41 ölkənin təmsil olunduğu ənənəvi yarışda U17 milli komandanın böyük məşqçisi Mariya Stadnik və məşqçi Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında 7 güləşçi çıxış edib ki, onların da 5-i fəxri kürsüyə qalxıb.

Fatimə Bayramova (53 kq) keçirdiyi 7 görüşün hər birində qalib gələrək çempion olub. Nəzrin Əhmədli (49 kq), Rəna Nuriyeva (61 kq) və Simurə Abdullayeva (69 kq) gümüş, Xədicə Qurbanzadə (49 kq) isə bürünc medal qazanıb.

Qeyd edək ki, komandamız yarışdan sonra Tallində keçiriləcək beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edəcək. Hazırlıq prosesi aprelin 1-dək davam edəcək. Yığmamız U17 Avropa çempionatı öncəsi son toplanışı Bakıda keçəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Güləşçi qızlarımız “Tallin Open” turnirində iştirak edirlər
28 Mart 00:34
Güləş

Güləşçi qızlarımız “Tallin Open” turnirində iştirak edirlər

Komandaya böyük məşqçi Mariya Stadnik və məşqçi Solmaz Adilova rəhbərlik edirlər
Azərbaycan güləşçisinin yarışlardan diskvalifikasiya edilməsinin səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB
27 Mart 15:42
Güləş

Azərbaycan güləşçisinin yarışlardan diskvalifikasiya edilməsinin səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB

Sabir Cəfərovun diqqətsizliyi onun cəzalandırılması ilə nəticələnib
Azərbaycanın güləş üzrə milli komandaları hazırlıq prosesini müxtəlif məkanlarda davam etdirir
23 Mart 12:52
Güləş

Azərbaycanın güləş üzrə milli komandaları hazırlıq prosesini müxtəlif məkanlarda davam etdirir

Sərbəst güləş üzrə U-20 millisi də eyni məkanda toplanışı davam etdirir
İranda güləş millisinin üzvü Saleh Məhəmmədi edam olunub - CBS
21 Mart 02:15
Güləş

İranda güləş millisinin üzvü Saleh Məhəmmədi edam olunub - CBS

Edam Qum şəhərində həyata keçirilib
“Papaqatdıda da uğur qazanmağa çalışmışam” - Hacı Əliyev İDMAN.BİZ-ə Novruz xatirəsini danışdı - VİDEO
20 Mart 12:14
Güləş

“Papaqatdıda da uğur qazanmağa çalışmışam” - Hacı Əliyev İDMAN.BİZ-ə Novruz xatirəsini danışdı - VİDEO

İkiqat olimpiya mükafatçısı Novruz şənliyi zamanı başına fgələn hadisəni danışıb
Kamran Əliyev: “Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var” - MÜSAHİBƏ + FOTO
19 Mart 18:01
Güləş

Kamran Əliyev: “Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O bildirib ki, yeni gələnlərin də xalça üzərində göstərdiyi performans çox yaxşıdır

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib