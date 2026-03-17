17 Mart 2026
AZ

Güləş üzrə U-15 Azərbaycan çempionatının qalibləri təəssüratlarını bölüşüblər - VİDEO

Güləş
Xəbərlər
17 Mart 2026 14:37
62
Güləş üzrə U-15 Azərbaycan çempionatının qalibləri təəssüratlarını bölüşüblər - VİDEO

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatının qalibləri olan gənc idmançılarımız qələbə təəssüratlarını bölüşüblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, ölkə birinciliyi Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

52 kiloqram çəki dərəcəsində ölkə çempionu Rəsul Əhmədli onun qələbəsində pay sahibi olan məşqçilər heyətinə və valideynlərinə minnətdarlığını bildirib. Rəsul ölkə çempionatındakı qələbənin davamını Avropada da təkrar etmək niyyətində olduğunu bildirib.

Digər çempion Sadiq Vəlizadə (57 kq) isə məşqlərdə çəkdiyi əziyyətin sonda qələbə ilə nəticələnməsindən məmnun olduğunu söyləyib.

Öz çəki dərəcəsində birinci olan digər idmançılar - Pünhan Şahmarov (48 kq) və Raul Məmmədzadə (62 kq) də qazandıqları nəticələrə görə məşqçilər heyətinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda daha bir dünya çempionatı baş tutacaq
11:16
Güləş

Bakıda daha bir dünya çempionatı baş tutacaq

Hər iki yarış ölkəmizdə ilk dəfə keçiriləcək
Millinin məşqçisi: “Bəzi güləşçilərimiz təcrübəsizlikdən çempionluq şansını əldən verdilər”
16 Mart 17:55
Güləş

Millinin məşqçisi: “Bəzi güləşçilərimiz təcrübəsizlikdən çempionluq şansını əldən verdilər”

Nurəddin Rəcəbov komandanın hətta istirahət günlərində belə, gərgin proqramla çalışdığını diqqətə çatdırıb
Sabah Şəriəti: “Əsas hədəfimiz Los-Anceles Yay Olimpiya Oyunlarıdır”
16 Mart 16:31
Güləş

Sabah Şəriəti: “Əsas hədəfimiz Los-Anceles Yay Olimpiya Oyunlarıdır”

O, qitə birinciliyinin rəqabət baxımından dünya çempionatından geri qalmadığını vurğulayıb
Fərahim Mustafayev: “Avropa çempionatının 1/4 finalında gözlənilməz səhvə görə uduzdum”
16 Mart 12:29
Güləş

Fərahim Mustafayev: “Avropa çempionatının 1/4 finalında gözlənilməz səhvə görə uduzdum”

O, dünya çempionu olmağı hədəfləyib
Azərbaycan güləşçiləri niyə əvvəlki illərlə müqayisədə daha zəif çıxış etməyə başlayıblar?
16 Mart 10:00
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri niyə əvvəlki illərlə müqayisədə daha zəif çıxış etməyə başlayıblar?

Serbiyada yekunlaşan U-23 Avropa çempionatı Azərbaycan güləşinin gələcəyi üçün narahat olmağa əsas yaradır
Elmin Əliyev: "Avropa çempionatındakı rəqiblərimin hər biri kifayət qədər təcrübəli idi"
16 Mart 05:13
Güləş

Elmin Əliyev: "Avropa çempionatındakı rəqiblərimin hər biri kifayət qədər təcrübəli idi"

Güləşçimiz finala gedən yolda asan rəqiblə qarşılaşmadığını vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub