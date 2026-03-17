Güləş üzrə U-15 Azərbaycan çempionatının qalibləri təəssüratlarını bölüşüblər - VİDEO

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatının qalibləri olan gənc idmançılarımız qələbə təəssüratlarını bölüşüblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, ölkə birinciliyi Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
52 kiloqram çəki dərəcəsində ölkə çempionu Rəsul Əhmədli onun qələbəsində pay sahibi olan məşqçilər heyətinə və valideynlərinə minnətdarlığını bildirib. Rəsul ölkə çempionatındakı qələbənin davamını Avropada da təkrar etmək niyyətində olduğunu bildirib.
Digər çempion Sadiq Vəlizadə (57 kq) isə məşqlərdə çəkdiyi əziyyətin sonda qələbə ilə nəticələnməsindən məmnun olduğunu söyləyib.
Öz çəki dərəcəsində birinci olan digər idmançılar - Pünhan Şahmarov (48 kq) və Raul Məmmədzadə (62 kq) də qazandıqları nəticələrə görə məşqçilər heyətinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.