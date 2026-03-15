Fərid Sadıxlı: “Rusiyalı rəqibimdən revanş alacağam”

15 Mart 2026 13:23
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Sadıxlı (55 kq) qarşıdan gələn dünya çempionatında səhvlərini təkrarlamamağa çalışacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, güləşçi bunu final görüşündən sonra deyib.

O, müəyyən səhvlərə yol verdiyi üçün qızıl medal qazana bilmədiyini söyləyib:

"Bəzi səbəblər, əksikliklər olduğu üçün qızıl medalı əldən verdim. Xalımız bərabər - 3:3 oldu. Amma müəyyən səhvlərə yol verdim. Bu rəqiblə növbəti qarşılaşmada ümid edirəm ki, qələbə mənim olacaq. Qarşıdan dünya çempionatı gəlir. Səhvlərimi təkrarlamamağa çalışacağam".

İdmançı Avropa çempionatında keçdiyi yolla bağlı təəssüratlarını report.az-la bölüşüb:

"Yarışa yaxşı hazırlaşmışdım. İlk rəqibim çexiyalı idi. Onun üzərində təmiz qələbə qazandım. Rumıniyalı idmançı ilə görüşdə hesabda geridə olsam da, sonradan onu "tuşe" ilə məğlub etdim. Yarımfinalda gürcü idmançını mübarizədən kənarlaşdıraraq finala yüksəldim".

F.Sadıxlı növbəti hədəflərindən söz açıb:

"Növbəti hədəfim U-23 dünya çempionatıdır. İnanıram ki, qızıl medal qazanacağam. Burda avropalı rəqiblərimdən yalnız rusiyalı idmançı ilə başabaş mübarizə apardım. Asiyadan isə kimlərin gələcəyini bilmirəm. Amma çalışacağam bütün rəqiblərimə qalib gəlim".

Qeyd edək ki, Fərid Sadıxlı Avropa çempionatının finalında rusiyalı Alibek Amirova məğlub olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dörd güləşçimiz Avropa çempionatında medallar uğrunda mübarizə aparacaq
09:37
Güləş

Dörd güləşçimiz Avropa çempionatında medallar uğrunda mübarizə aparacaq

Elmin Əliyev U-23 birinciliyinin qızıl medalına bir addım qalıb
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO
14 Mart 15:26
Güləş

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO

Yarış Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib
Toğrul Əsgərov: “Avropa çempionatındakı nəticədən razıyam“
14 Mart 12:59
Güləş

Toğrul Əsgərov: “Avropa çempionatındakı nəticədən razıyam“

O, gələcək planlardan da danışıb
Avropa ikincisi: “Zədədən sonra ilk yarışım idi”
14 Mart 11:59
Güləş

Avropa ikincisi: “Zədədən sonra ilk yarışım idi”

O, turnirə iki ay hazırlaşdığını bildirib
Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub
14 Mart 01:46
Güləş

Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub

Komanda hesabında Belarus birinci olub

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq