15 Mart 2026
Dörd güləşçimiz Avropa çempionatında medallar uğrunda mübarizə aparacaq

15 Mart 2026 09:37
Dörd güləşçimiz Avropa çempionatında medallar uğrunda mübarizə aparacaq

Serbiyanın Zrenyanin şəhərində yunan-Roma güləşi üzrə keçirilən U-23 Avropa çempionatı başa çatmaq üzrədir. Yarışın sonuncu günündə Azərbaycan yığmasının daha dörd üzvü xalça üzərinə çıxaraq mükafatlar üçün yarışacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin bu gün Elmin Əliyev (82 kq) çempionluq üçün həlledici görüşə qatılacaq. O, finalda gürcüstanlı rəqibi Tornike Mikeladze ilə qarşılaşacaq.

Daha iki təmsilçimiz - Ayxan Cavadov (60 kq) və Fərid Xəlilov (67 kq) bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Fərahim Mustafayev (72 kq) isə təsəlliverici görüşdə qüvvəsini sınayacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan güləşçiləri bu çempionatda artıq 13 medal qazanmağı bacarıblar. Komandamızın heyətində Günay Qurbanova (59 kq) və Ali Tsokayev (92 kq) qızıl medal qazanaraq Avropa çempionu adını qazanıblar. Fərid Sadıxlı (55 kq), Gültəkin Şirinova (55 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) yarışı gümüş mükafatla başa vurublar. İlkin Qurbanov (63 kq), Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) isə bürünc medalla kifayətləniblər.

