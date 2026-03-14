14 Mart 2026
Toğrul Əsgərov: “Avropa çempionatındakı nəticədən razıyam“

14 Mart 2026 12:59
Toğrul Əsgərov: “Avropa çempionatındakı nəticədən razıyam“

“Altı idmançı ilə üç medal əldə etmək böyük nəticədir”.

Bu sözləri Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil edilən U-23 Avropa çempionatında bir qızıl və iki gümüş medal qazanan qızlardan ibarət Azərbaycan millisində baş məşqçi əvəzi funksiyasını icra edən Toğrul Əsgərov deyib.

O, komandasının çıxışından razı qaldığını bildirib.

“Günay Qurbanova qızıl medal qazandı. Ruzanna Məmmədovadan da bu nəticəni gözləyirdik. O, əzmkarlıqla mübarizə apardı. Üç ay əvvəl dizindən əməliyyat olunduğu üçün bir az geri düşmüşdü. Amma bu yarışda əsl xarakter nümayiş etdirdi. Sadəcə, ani səhvə görə finalda məğlub oldu. Rəqibi də böyüklər arasında dünya, U-23 Avropa çempionatında gümüş qazanmışdı. Gültəkin Şirinovanın da zədədən sonra medal qazanması bizi çox sevindirdi. Bildiyiniz kimi, qadın güləşində oğlanlar qədər kütləvilik yoxdur. Federasiya bunun üçün əlindən gələni edir. Qısa zaman ərzində əlimizdə çox qız olsa, nəticələrimiz daha yaxşı olar”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

T. Əsgərov gələcək planlardan da danışıb: “Albaniyada təşkil olunacaq Avropa çempionatına bir ay vaxtımız var. Bu müddət ərzində iki toplanış keçəcəyik. Bunlardan biri ölkə xaricində olacaq. Ruzannanın bu dəfə qızıl medal qazanacağına inanıram. Onun gənclərdə yarışmaq üçün daha bir ili var. Jalə Əliyeva, Ruzanna Məmmədova və Günay Qurbanovanın Olimpiya lisenziyası qazanmaq şansları daha çoxdur. Əlbəttə ki, digər idmançılarım da bu potensiala sahibdirlər. Bunlar arasında Elnurə Məmmədova, Gültəkin Şirinova və Birgül Sultanovanın adlarını çəkə bilərəm”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-15 Azərbaycan çempionatında dörd çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşdi - YENİLƏNİR + FOTO
13:00
Güləş

U-15 Azərbaycan çempionatında dörd çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşdi - YENİLƏNİR + FOTO

Yarış Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir
Avropa ikincisi: “Zədədən sonra ilk yarışım idi”
11:59
Güləş

Avropa ikincisi: “Zədədən sonra ilk yarışım idi”

O, turnirə iki ay hazırlaşdığını bildirib
U-23 Avropa çempionatı: Bu gün Azərbaycanın yeddi yunan-Roma güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq
10:39
Güləş

U-23 Avropa çempionatı: Bu gün Azərbaycanın yeddi yunan-Roma güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub
01:46
Güləş

Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub

Komanda hesabında Belarus birinci olub
Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib
13 Mart 23:57
Güləş

Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da medalçılar məlum olub
Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİB
13 Mart 22:05
Güləş

Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq