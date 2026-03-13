Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U15 Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın 3-cü günündə yunan-Roma güləşi üzrə isə 48, 52, 57, 62, 68, 75 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
48 kq
Pünhan Şahmarov (ROİL) – Əhliman Balakişizadə (Sumqayıt)
52 kq
Rəsul Əhmədli (Sumqayıt) – Şahvələd Quliyev (Zaqatala)
57 kq
Sadiq Vəlizadə (Neftçi) – Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)
62 kq
Raul Məmmədzadə (ROİL, “Neftçi”) – İsmayıl Mamedov (Balakən)
68 kq
İbrahim Məmmədzadə (Göyçay) – Tunar Misirxanov (AHİTA)
75 kq
Süleyman Verdiyev (Gimnaziya) – Əkrəm Rzayev (MOİK)
85 kq
Elvin Necəfzadə (Neftçi) – Paşa Aslan (Neftçi)