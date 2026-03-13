13 Mart 2026
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

13 Mart 2026 19:23
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U15 Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın 3-cü günündə yunan-Roma güləşi üzrə isə 48, 52, 57, 62, 68, 75 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

48 kq
Pünhan Şahmarov (ROİL) – Əhliman Balakişizadə (Sumqayıt)

52 kq
Rəsul Əhmədli (Sumqayıt) – Şahvələd Quliyev (Zaqatala)

57 kq
Sadiq Vəlizadə (Neftçi) – Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)

62 kq
Raul Məmmədzadə (ROİL, “Neftçi”) – İsmayıl Mamedov (Balakən)

68 kq
İbrahim Məmmədzadə (Göyçay) – Tunar Misirxanov (AHİTA)

75 kq
Süleyman Verdiyev (Gimnaziya) – Əkrəm Rzayev (MOİK)

85 kq
Elvin Necəfzadə (Neftçi) – Paşa Aslan (Neftçi)

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkiqat Avropa çempionu: “Mariya Stadnik əfsanədir, amma mən öz tariximi yazmaq istəyirəm” - MÜSAHİBƏ
18:09
Güləş

İkiqat Avropa çempionu: “Mariya Stadnik əfsanədir, amma mən öz tariximi yazmaq istəyirəm” - MÜSAHİBƏ

Günay Qurbanova biildirib ki, mənim üçün ən böyük nümunə bacımdır
Gültəkin Şirinova: “Avropa çempionatında qazandığım gümüş medalı qızıla çevirəcəyəm”
17:42
Güləş

Gültəkin Şirinova: “Avropa çempionatında qazandığım gümüş medalı qızıla çevirəcəyəm”

O, finalda macarıstanlı Gerta Terekə məğlub olub
Güləşçimiz yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİR
16:28
Güləş

Güləşçimiz yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİR

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Taleh Məmmədov: “Rayonlarda keçirilən U-15 çempionatı güləşə marağı artırır” - VİDEO
16:05
Güləş

Taleh Məmmədov: “Rayonlarda keçirilən U-15 çempionatı güləşə marağı artırır” - VİDEO

Veteran idmançıya görə, bu yarış gənc güləşçilərin beynəlxalq arenaya adaptasiyasında mühüm rol oynayır
Avropa çempionu: “Əsas rəqibim özüməm”
01:11
Güləş

Avropa çempionu: “Əsas rəqibim özüməm”

59 kiloqramda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan idmançı xoşbəxt olduğunu bildirib
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 6 çəkidə medalçılar müəyyənləşib
12 Mart 23:20
Güləş

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 6 çəkidə medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

Sərbəst güləş üzrə 38, 41, 44, 48, 52 və 57 kq-da finalçılar müəyyən olub

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib