“Atalanta” Alaybeqoviçlə bağlı təklif göndərməyə hazırlaşır

“Atalanta” “Bayer”in yarımmüdafiəçisi Kərim-Sem Alaybeqoviçin transferini həyata keçirməyə hazırlaşır.
İdman.Biz bu barədə "Football Italia”ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, İtaliya klubu 20 milyon avro və bonuslar təklif etməyə hazırdır. Transfermarkt təklifi 22 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. Oyunçunun özü də İtaliya klubuna qoşulmaqda maraqlı olduğunu bildirib.
Alaybeqoviç 2025/2026 mövsümünü “RB Zalsburq”da keçirib, bütün yarışlarda 44 oyunda 13 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. 2026-cı il dünya çempionatında Bosniya və Herseqovina millisində oynayan cinah oyunçusu bir qol vurub və Qətərlə qarşılaşmada matçın oyunçusu seçilib.