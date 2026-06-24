24 İyun 2026
AZ

UEFA Lionel Messini təbrik edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyun 2026 21:43
85
UEFA Lionel Messini təbrik edib

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) Argentinanın və “İnter Mayami” komandasının hücumçusu Lionel Messini ad günü münasibətilə təbrik edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün, iyunun 24-də futbolçunun 39 yaşı tamam olub.

"2004-cü ildə UEFA yarışlarında ilk dəfə iştirak etdiyi vaxtdan bəri Lionel Messi tamaşaçılara Avropa səhnəsində və xaricində unudulmaz anlar yaşadıb. Ad günün mübarək, Leo!", - UEFA-nın sosial media hesabında yazılıb.

Messini həmçinin futbol əfsanələri Devid Bekhem və Ronaldniyo, Argentina milllisi, “Barselona”, Argentina prezidenti Xavyer Miley ad günü münasibətilə təbrik ediblər.

Lionel Messi İspaniya liqası və UEFA Çempionlar Liqası da daxil olmaqla bir çox titul qazandığı “Barselona”da məşhurlaşıb. O, həmçinin dəfələrlə “Qızıl top” mükafatını qazanıb.

2026-cı il dünya çempionatında Messi 18 qolla mundialların ən çox qol vuran oyunçusu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”
22:45
DÇ-2026

Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”

İngiltərə 2 oyundan sonra 4 xala malikdir
Bastian Şvaynştayger irqçilikdə günahlandırılıb
22:30
DÇ-2026

Bastian Şvaynştayger irqçilikdə günahlandırılıb

Eks-futbolçunun Kot-d′İvuar haqqında sözləri mübahisəyə səbəb olub
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
Mourinyo: “Barselona” “Real”dan sonra dünyanın ən yaxşı klublarından biridir”
21:59
Dünya futbolu

Mourinyo: “Barselona” “Real”dan sonra dünyanın ən yaxşı klublarından biridir”

Portuqaliyalının fikrincə, “Real Madrid” dünyanın ən yaxşı klubudur
“Tottenhem” Kinski ilə yeni müqavilə üçün danışıqlara başlayıb
21:28
Dünya futbolu

“Tottenhem” Kinski ilə yeni müqavilə üçün danışıqlara başlayıb

Kinski İngiltərə klubuna 2025-ci ilin yanvarında “Slaviya Praqa”dan keçib
“Çelsi” “Komo”nun müdafiəçisi ilə maraqlanır
20:42
Dünya futbolu

“Çelsi” “Komo”nun müdafiəçisi ilə maraqlanır

Ramondan başqa, “Kristal Palas”ın müdafiəçisi Maksens Lakrua da “göylər”in əsas hədəfləri arasındadır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb
DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO
22 İyun 04:11
DÇ-2026

DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO

Ada təmsilçisi Uruqvaydan xal almağı bacarıb
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib