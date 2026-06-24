UEFA Lionel Messini təbrik edib

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) Argentinanın və “İnter Mayami” komandasının hücumçusu Lionel Messini ad günü münasibətilə təbrik edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün, iyunun 24-də futbolçunun 39 yaşı tamam olub.
"2004-cü ildə UEFA yarışlarında ilk dəfə iştirak etdiyi vaxtdan bəri Lionel Messi tamaşaçılara Avropa səhnəsində və xaricində unudulmaz anlar yaşadıb. Ad günün mübarək, Leo!", - UEFA-nın sosial media hesabında yazılıb.
Messini həmçinin futbol əfsanələri Devid Bekhem və Ronaldniyo, Argentina milllisi, “Barselona”, Argentina prezidenti Xavyer Miley ad günü münasibətilə təbrik ediblər.
Lionel Messi İspaniya liqası və UEFA Çempionlar Liqası da daxil olmaqla bir çox titul qazandığı “Barselona”da məşhurlaşıb. O, həmçinin dəfələrlə “Qızıl top” mükafatını qazanıb.
2026-cı il dünya çempionatında Messi 18 qolla mundialların ən çox qol vuran oyunçusu olub.