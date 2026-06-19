19 İyun 2026
AZ

“Real” Munyosun “Liverpul”a transferinə görə 20 milyon avro alacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 04:43
54
“Real” Munyosun “Liverpul”a transferinə görə 20 milyon avro alacaq

“Real Madrid» ispaniyalı cinah oyunçusu Viktor Munyosun “Osasuna”dan “Liverpul”a transferi üçün 20 milyon avro alacaq. İngilis klubu əvvəllər 22 yaşlı futbolçunun transferini açıqlamışdı.

İdman.Biz bu barədə insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Liverpul” Munyosun “Osasuna” ilə müqaviləsindəki 40 milyon avroluq alış bəndini aktivləşdirib. Jurnalistin sözlərinə görə, bu məbləğin yarısı “Real Madrid”ə gedəcək.

Viktor Munyos “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir. O, 2021-ci ilin yayında “Real Madrid”in gənclər sistemininə qoşulub. Ötən mövsüm o, La Liqa və Kral Kubokunda 36 oyunda yeddi qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lion” cinah oyunçusunu “Bayer”ə satıb
04:16
Dünya futbolu

“Lion” cinah oyunçusunu “Bayer”ə satıb

Moreyra “Bayer”lə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb
Mundiallar tarixində ilk dəfə yaşı 70-dən yuxarı iki məşqçinin komandaları qarşılaşıb
03:13
DÇ-2026

Mundiallar tarixində ilk dəfə yaşı 70-dən yuxarı iki məşqçinin komandaları qarşılaşıb

Söhbət Miroslav Koubek və Uqo Broosdan gedir
Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib
01:56
DÇ-2026

Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

Bu matçdan sonra İsveçrənin dörd xalı var
Kvinten Timber dünya çempionatında İsveçlə oyunu buraxacaq
01:19
DÇ-2026

Kvinten Timber dünya çempionatında İsveçlə oyunu buraxacaq

Timber məşq zamanı baş verən toqquşma zamanı yüngül beyin silkələnməsi alıb
DÇ-2026: İsveçrə möhtəşəm qələbə ilə qrup liderliyinə yüksəlir
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə möhtəşəm qələbə ilə qrup liderliyinə yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın hakimi portuqaliyalı Joau Pedru Pineyru idi
FİFA DÇ-2026 oyunlarına hazırlıqla bağlı protokola dəyişiklik edib
00:43
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026 oyunlarına hazırlıqla bağlı protokola dəyişiklik edib

Tomas Tuxelin şikayəti nəzərə alınıb

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib