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“Liverpul” İspaniya millisinin hücumçusu ilə müqaviləni razılaşdırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 07:15
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“Liverpul” İspaniya millisinin hücumçusu ilə müqaviləni razılaşdırıb

“Liverpul” danışıqları uğurla başa vuraraq “Osasuna”nın 22 yaşlı cinah oyunçusu Viktor Munyosla müqaviləni razılaşdırıb.

İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, mersisaydlılar gözlənilmədən müqavilə bağlayıblar, baxmayaraq ki, “Nyukasl Yunayted” Munyosla bir neçə gündür aktiv danışıqlar aparırdı. “Qırmızılar”ın Munyosun müqaviləsinin şərtləri ilə şifahi razılaşdığı və onun 40 milyon avroluq müqaviləsinin alınması bəndini də aktivləşdirəcəyi bildirilir.

Munyos “Real Madrid”in gənclər sisteminin yetirməsidir. O, ötən mövsüm Pamplona klubunda 36 oyun keçirib, yeddi qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Oyunçu İspaniyanın DÇ-2026 heyətinin bir hissəsi olacaq. Transfermarkt-a görə futbolçunun dəyəri 30 milyon avrodur. Onun “Osasuna” ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
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