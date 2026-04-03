6 Aprel 2026
AZ

Slot Salah barədə: “Onun gedib-getməyəcəyi vacib deyil”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Aprel 2026 19:14
369
“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot “Mançester Siti” ilə keçiriləcək İngiltərə Kubokunun 1/4 final matçından əvvəl komandasının hücumçusu Məhəmməd Salah haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Salah mövsümün sonunda komandadan ayrılacağını bəyan edib.

“O, formadadır. Dünən bizimlə məşq etdi, bu gün məşq edəcək və sabah oynamağa hazırdır. Düşünürəm ki, onun açıqlamasından bəri baş verənlər onun nailiyyətləri ilə tamamilə uyğundur. Komanda yoldaşları, dünyanın hər yerində onun irsi haqqında soruşulan hər kəs, deyilməli olanları dedi. Onun bu klub üçün illərdir, hər üç gündən bir etdiyi inanılmazdır: bu qədər qol vurmaq, bu qədər məhsuldar ötürmə etmək, kluba bu qədər təsir göstərmək, kuboklar qazanmaq. Onun fərdi və komanda ilə qazandığı bütün kubokların qarşısında dayandığı gözəl bir fotosunu gördüm və yalnız ümid edə bilərəm ki, mövsümün sonuna qədər daha ikisini əlavə edə bilər.

Klubdan ayrılıb-ayrılmamasının fərqi yoxdur. O, bu səkkiz və ya doqquz il ərzində belə bir keyfiyyət nümayiş etdirib - həmişə ən yaxşı formada olub. Ümid edirəm ki, daha çoxunu verə bilər, amma bu, qeyri-realdır, çünki o, həmişə əlindən gələni edib və mövsümün sonuna qədər bunu etməyə davam edəcək. Əgər Mo uzun illərdir olduğu formada olsa, bu, mövsümün sonunda bizə böyük kömək olacaq”, klubun rəsmi saytında Slotun sözləri sitat gətirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

