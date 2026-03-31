“Nyukasl Yunayted” UEFA-nın maliyyə qaydalarını pozduğuna görə cərimələnəcək

“Nyukasl Yunayted” UEFA-nın maliyyə qaydalarını pozduğuna görə cəzalandırıla bilər.
İdman.Biz bu barədə “The Times”a istinadən bildirir.
Mənbəyə görə, klub “St. James' Park” stadionunun icarəyə götürülmüş hissəsinin törəmə şirkətə satışından əldə edilən mənfəəti istifadə edə bilməz. Onların maliyyə hesabatlarına görə, “Nyukasl” stadionun və ətraf ərazinin icarəyə götürülmüş hissəsinin satışından 133,1 milyon funt sterlinq mənfəət əldə edib.
Qeyd olunur ki, Premyer Liqa klubların gəlirlilik və dayanıqlılıq qaydalarına riayət etməsinə kömək etmək üçün törəmə şirkətlərə bu cür aktivlərin satışının mənfəət kimi elan edilməsinə icazə verir. Lakin UEFA daha sərt yanaşma tətbiq edib və ötən il qaydaları pozduqlarına görə “Çelsi”ni (27 milyon funt sterlinq) və "Aston Villa"nı (11 milyon funt sterlinq) cərimələyib. Təşkilat qadın komandalarının əlaqəli şirkətlərə satışının gəlir kimi elan edilməsinə icazə verməkdən imtina edib.
Aydınlaşdırılıb ki, “Nyukasl”ın maliyyə vəziyyəti klubun əsas oyunçularını satmağa məcbur ola biləcəyi deməkdir, çünki komandanın Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanma ehtimalı azdır.