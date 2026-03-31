31 Mart 2026
“Bavariya” Salahla maraqlandığını təkzib edib

31 Mart 2026 08:17
“Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl Məhəmməd Salahın Münhen klubuna mümkün transferi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz-in Goal-a istinadən verdiyi məlumata görə, rəsmi şəxs misirli hücumçu ilə danışıqlar barədə şayiələri təkzib edib.

“Xeyr, Məhəmməd Salah “Bavariya”dan heç bir təklif almayıb”, - Eberl bildirib.

Daha əvvəl Salahın bu yay “Liverpul”dan pulsuz transferlə ayrıla biləcəyi bildirilirdi. İngilis klubu artıq hücumçunun mövsümün sonunda ayrılacağını açıqlayıb.

34 yaşlı futbolçu “Liverpul”da doqquzuncu mövsümünü keçirir. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri təxminən 30 milyon avrodur.

“Bavariya” bu mövsüm Bundesliqada liderlik edir, “Liverpul” isə İngiltərə Premyer Liqasında beşinci yerdədir.

