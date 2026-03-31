“Bavariya” Salahla maraqlandığını təkzib edib

“Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl Məhəmməd Salahın Münhen klubuna mümkün transferi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz-in Goal-a istinadən verdiyi məlumata görə, rəsmi şəxs misirli hücumçu ilə danışıqlar barədə şayiələri təkzib edib.
“Xeyr, Məhəmməd Salah “Bavariya”dan heç bir təklif almayıb”, - Eberl bildirib.
Daha əvvəl Salahın bu yay “Liverpul”dan pulsuz transferlə ayrıla biləcəyi bildirilirdi. İngilis klubu artıq hücumçunun mövsümün sonunda ayrılacağını açıqlayıb.
34 yaşlı futbolçu “Liverpul”da doqquzuncu mövsümünü keçirir. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri təxminən 30 milyon avrodur.
“Bavariya” bu mövsüm Bundesliqada liderlik edir, “Liverpul” isə İngiltərə Premyer Liqasında beşinci yerdədir.