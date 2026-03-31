31 Mart 2026
De la Fuente Yamalın performansı barədə: “İki ildən sonra olacağı qədər yaxşı deyil”

De la Fuente Yamalın performansı barədə: "İki ildən sonra olacağı qədər yaxşı deyil"

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente Misir millisinə qarşı yoldaşlıq oyunundan (31 mart) əvvəl cinah hücumçusu Lamin Yamalın irəliləyişi barədə şərh verib.

“Lamin iki il əvvəlkindən daha yaxşı olub, amma iki ildən sonra olacağı qədər yaxşı deyil. O, çox yetkinləşib, töhfəsi artıb. Komanda yoldaşlarına böyük sevgi bəsləyir. Hər gün komandaya getdikcə daha çox təsir edir və onları daha da yaxşılaşdırır. Hələ uzun bir yol qət etməli və ən yaxşı illəri hələ qabaqdadır. O, əla formada, mükəmməl əhval-ruhiyyədə, inanılmaz dərəcədə sürətli, bu parıltı ilə karyerasının ən yaxşı anlarından birindədir”, - İdman.Biz de la Fuentedən sitat gətirir.

Bu mövsüm Yamal “Barselona”da bütün yarışlarda 40 oyun keçirib, 21 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.

