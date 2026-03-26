Arda Gülərin qolu “ən yaxşı” seçildi

“Real Madrid”ın yarımmüdafiəçisi Arda Gülərin “Elçe”yə uzaq məsafədən vurduğu qol La Liqada mart ayının ən yaxşısı seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçu meydanın mərkəzindən rəqib qapısını dəqiq nişan alıb.

Çempionatın 28-ci turunda “Santyaqo Bernabeu”da keçirilən qarşılaşmanın 89-cu dəqiqəsində qeydə alınan bu qol həm də rəsmi rekord kimi tarixə keçib. Belə ki, Arda Gülər 55 metrlik məsafə ilə İniqo Martinesə məxsus olan “La Liqanın ən uzaq məsafədən vurulan qolu” rekordunu 13 metr yeniləyib.

Qeyd edək ki, görüş “Real Madrid” təmsilçisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”
12:57
Futbol

Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb
12:20
Futbol

Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

Dördüncü hakim funksiyasını Koba Revazaşvili yerinə yetirəcək
Dünya futbol tarixini dəyişən azərbaycanlı: “Qızıl fit” sahibi Tofiq Bəhramovun anım günüdür
11:41
Futbol

Dünya futbol tarixini dəyişən azərbaycanlı: “Qızıl fit” sahibi Tofiq Bəhramovun anım günüdür

Dünya çempionatının finalında verdiyi qərarla yaddaşlara qazınan yeganə yan xətt hakiminin həyat hekayəsi
Mbappe: “Neymarsız dünya çempionatını təsəvvür edə bilmirəm”
11:28
Futbol

Mbappe: “Neymarsız dünya çempionatını təsəvvür edə bilmirəm”

Braziliya yığmasından kənarda qalan Neymar barədə danışan fransız ulduz sabiq komanda yoldaşına dəstək çıxıb
UEFA Millətlər Liqasında pley-off oyunları başlayır
11:15
Dünya futbolu

UEFA Millətlər Liqasında pley-off oyunları başlayır

Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq
Runinin oğlu U-16 Premyer Liqa Superkubokunu qazandı
10:29
Futbol

Runinin oğlu U-16 Premyer Liqa Superkubokunu qazandı

Kay Runinin komandası finalda "Bernli"ni məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək