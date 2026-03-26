Mbappe: “Neymarsız dünya çempionatını təsəvvür edə bilmirəm”

26 Mart 2026 11:28
İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe “Santos”un forvardı Neymarın Braziliya yığmasına qayıdacağına ümid etdiyini bildirib. 34 yaşlı futbolçu Fransa və Xorvatiya ilə yoxlama oyunları üçün yekun heyətə daxil edilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, fransız hücumçu bu barədə “Globo”ya açıqlamasında bildirib.

“Neymar elə Neymardır. Dünya çempionatı dünya ulduzları üçündür və o, mütləq orada olacaq. Neymarsız bir dünya çempionatı təsəvvür edə bilmirəm, amma Ançelotti ilə mübahisə etməyəcəyəm”, - deyə Mbappe söyləyib

Daha əvvəl Neymarın Braziliya Futbol Federasiyasını məyus etdiyi və onun dünya çempionatına getmək şansının minimum olduğu bildirilirdi. Cari 2026-cı il mövsümündə Neymar bütün turnirlərdə beş oyuna çıxıb, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

