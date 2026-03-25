“Liverpul” bu yay Slotu vəzifəsindən kənarlaşdırmayacaq – The Independent

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot bu yay vəzifəsindən ayrılmayacaq.
İdman.Biz bu barədə “The Independent”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, mersisaydlılar rəhbərliyi başa düşür ki, ötən mövsüm komandanı çempionluğa aparan menecer bu mövsüm onun nəzarətindən kənar bir sıra amillərlə qarşılaşıb. Bir neçə oyunçunun zədələnməsi məşqçinin heyətini tam idarə etməsinə mane olub və Dioqo Jotanın ölümü komandaya həm meydanda, həm də psixoloji cəhətdən təsir edib.
“Liverpul” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 49 xalla beşinci yerdədir. Bundan əlavə, “qırmızılar” Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında oynayacaq.