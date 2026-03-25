“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı

“Barselona” futbol klubu bu yay yeni hücumçu transfer etmək niyyətindədir və pəncərə açıldıqda hazırkı “doqquz nömrə”lərdən birinin komandanı tərk edəcəyi gözlənilir.
İdman.Biz “MD” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, əsas hədəf Xulian Alvares olsa da, “Atletiko” ilə razılaşmaq olduqca çətin görünür. Buna görə də klub rəhbərliyi “Qalatasaray”ın 75 milyon avro (149 milyon 872 min AZN) dəyərində olan hücumçusu Viktor Osimheni alternativ kimi nəzərdən keçirir.
Planda yüksək səviyyəli mərkəz hücumçusunu heyətə cəlb etməkdir. Robert Levandovski və ya Ferran Torresdən biri isə komandada qalaraq ehtiyat oyunçu funksiyasını yerinə yetirəcək. Osimhen Türkiyə klubuna keçdikdən sonra 70 oyunda 56 qol vuraraq rəhbərliyin diqqətini çəkib.
Lakin “Barselona” rəsmilərinin nigeriyalı futbolçunun xarakteri ilə bağlı bəzi şübhələri var. Onun 2024-cü ildə “Napoli”dən ayrılma tərzi rəhbərliyi narahat edir və bu səbəbdən o, ehtiyat namizədlər arasında ilk sıralarda yer almır.
Kataloniyalılar eyni zamanda iki hücumçunun xidmətindən imtina edib. Keçən yay “Mançester Yunayted”ə transferindən əvvəl Benyamin Şeşko ilə maraqlanan rəhbərlik artıq bu məsələyə qayıtmaq niyyətində deyil. Həmçinin, yayda “Yuventus”la müqaviləsi başa çatacaq Duşan Vlahoviçin də transferi planlaşdırılmır. Rəhbərlik serbiyalı oyunçunun baş məşqçi Hansi Flikin sisteminə uyğun gəlmədiyini düşünür.