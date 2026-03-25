Salahın agenti oyunçunun “Liverpul”dan ayrıldıqdan sonra gələcəyi barədə danışıb

“Liverpul”un oyunçusu Məhəmməd Salahı təmsil edən agent Rami Abbas, 33 yaşlı futbolçunun mövsümün sonunda klubdan ayrılmasından sonra gələcəyi ilə bağlı suala cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Salahın qərarı 24 martda açıqlanıb.
Jurnalist Fabrizio Romano Abbasın X sosial media səhifəsində dediyi sözləri sitat gətirib: “Məhəmmədin gələn mövsüm harada oynayacağını bilmirik. Bu, həm də o deməkdir ki, başqa heç kim bilmir”.
Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır. Bu müddət ərzində hücumçu bütün yarışlarda 435 oyunda meydana çıxıb, 255 qol vurub və 122 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.