24 Mart 2026
“Real”da böyük tibbi qalmaqal: Mbappe səhv müayinə edilib

24 Mart 2026 14:33
Madridin “Real” futbol klubunda Kilian Mbappe ilə bağlı inanılmaz tibbi qalmaqal yaşanıb. İddialara görə, klubun tibb heyəti fransalı hücumçunun zədəli dizini deyil, tamamilə fərqli dizini müayinə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu kobud səhvin ardından Madrid təmsilçisi bütün tibb heyətini işdən qovmaq qərarına gəlib. Mbappe yalnız Fransada təkrar müayinədən keçdikdən sonra zədəsinin ağırlaşmasının qarşısını ala bilib və hazırda yaşıl meydanlara tam bərpa olunmuş vəziyyətdə dönüb.

Zədəsini arxada qoyan ulduz futbolçu qarşıdan gələn Dünya Çempionatına hazırlığı ilə bağlı da diqqətçəkən açıqlamalar verib. O, hazırlıq prosesinin heç bir halda müzakirə mövzusu olmadığını vurğulayıb:

“Bu, müzakirə mövzusu deyil. Mən artıq iki Dünya Çempionatında oynamışam, birində qalib gəlmişəm, digərində isə finala yüksəlmişəm. Necə hazırlaşdım? Sadəcə, klubumun bütün oyunlarında meydançaya çıxmaqla”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hakan Çalhanoğlunun son vəziyyəti açıqlandı
15:34
Futbol

Hakan Çalhanoğlunun son vəziyyəti açıqlandı

Merih Demiralın Rumıniya ilə matçda iştirakı isə sual altındadır
“Çelsi” keçmiş yarımmüdafiəçisini klubun potensial baş məşqçi kimi görür
15:20
Futbol

“Çelsi” keçmiş yarımmüdafiəçisini klubun potensial baş məşqçi kimi görür

Liam Rosenyorun vəzifəsindən azad olunacağı gözlənilir
Maksim Medvedev: “Bir oyunçu necə 30 metrdən tüpürə bilər?”
15:13
Futbol

Maksim Medvedev: “Bir oyunçu necə 30 metrdən tüpürə bilər?”

O əvəzedicilərin oyunlarında dəfələrlə bərbad hakim idarəçiliyi ilə üzləşdiklərini də sözlərinə əlavə edib
Nigeriyalı vinger “Qarabağ”ın düşərgəsində
13:50
Azərbaycan futbolu

Nigeriyalı vinger “Qarabağ”ın düşərgəsində

Afrikada diqqət çəkən Onyema Çukvumaobim baxışdan keçir, qərar performansından asılı olacaq
“Şamaxı” klubu bombardirini razı sala bilmədi
13:32
Futbol

“Şamaxı” klubu bombardirini razı sala bilmədi

Karim Rossinin “Şamaxı” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır
“Neftçi”nin "yolunu kəsən" hücumçu karyerasını başa vurdu - VİDEO
13:17
Futbol

“Neftçi”nin "yolunu kəsən" hücumçu karyerasını başa vurdu - VİDEO

41 yaşlı braziliyalı futbolçu qərarını sosial şəbəkədə açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var