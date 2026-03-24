“Atletiko”nun hücumçusu Xulian Alvares “Arsenal”a keçməyə yaxındır

Bu həftə Londonun “Arsenal” klubunun nümayəndələri “Atletiko Madrid”in 26 yaşlı argentinalı hücumçusu Julian Alvarezin agentləri ilə qapalı danışıqlar aparıblar.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, hər iki tərəf qarşılıqlı anlaşmaya nail olub və Alvaresin “Arsenal”a transferi praktik olaraq başa çatıb.
“Barselona” və “Çelsi”nin marağına baxmayaraq, “Arsenal” tez bir zamanda hərəkətə keçmək qərarına gəlib ki, bu da klubun danışıqlarda uğur qazanmasına imkan verib. Müqavilənin uğurla başa çatmasında əsas amillərdən biri “Arsenal”ın həm Alvares, həm də “Atletiko”nun bütün tələblərini yerinə yetirməyə hazır olması olub. Bu, həm maliyyə şərtlərinə, həm də oyunçuların rahat qeydiyyatının təmin edilməsinə aid idi ki, bu da “Çelsi” və “Barselona” üçün çətinliklər yarada bilərdi.
Mənbə iddia edir ki, Alvares “Arsenal”ın təklifini həvəslə qəbul edib, çünki o, kuboklar uğrunda mübarizə aparmaq üçün İngiltərəyə qayıtmağı çoxdan arzulayırdı. Bu mövsüm o, “Atletiko”da 44 oyun keçirib, 17 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir və Transfermarkt-a görə, bazar dəyəri 90 milyon avrodur.