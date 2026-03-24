24 Mart 2026
AZ

Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək

Futbol
Xəbərlər
24 Mart 2026 11:03
64
Bu gün 17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu çərçivəsində ilk oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, B liqasının ikinci qrupunda mübarizə aparan milli Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində yerli komanda ilə qarşılaşacaq.

“Xristo Botev” stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək. Qarşılaşmanı Sloveniya və Şimali Makedoniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Qeyd edək ki, U-17 qrupdakı digər oyunlarını martın 27-də Litva, ayın 30-da isə Malta seçmələrinə qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

