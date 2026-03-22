Salah özünəinamını itirib və “Liverpul”dan ayrılmağa yaxındır – talkSPORT

“Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salahın bu yay klubdan ayrılma ehtimalı yüksəkdir.
İdman.Biz bu barədə talkSPORT-un jurnalisti Pol Smitə istinadən bildirir.
“Salahın özünəinam problemi var və bir oyunçu belə bir şeylə qarşılaşanda bütün neqativliyi onun üzərinə atmamalısınız. O, həmişə zəif oyunda belə möhtəşəm qol vuran oyunçu olub; bu, onun qanında var.
Düşünürəm ki, istənilən idman növündə müəyyən bir mərhələ başa çatdıqda, bunu göstərən müəyyən əlamətlər var. Biz məhz bunu görürük.
Əminliklə deyə bilərəm ki, bu, sondur, amma onun yaşıd oyunçular üçün bu, normaldır, xüsusən də son altı-yeddi ildə klub üçün etdiyi hər şeyi nəzərə alsaq. Salah inanılmaz olub və əgər bu, onun “Liverpul”dakı vaxtının sonudursa, onda biz onun burada olduğu vaxtdan zövq almalıyıq”, - talkSPORT Smitin sözlərini sitat gətirir.