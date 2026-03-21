21 Mart 2026
“Liverpul” sosial mediada Konateyə qarşı yayılmış irqçiliklə bağlı bəyanat verib

21 Mart 2026 08:12
“Liverpul”un mətbuat ofisi sosial mediada klubun müdafiəçisi İbrahima Konateyə qarşı artan irqçilik halları ilə bağlı açıqlama yayıb.

İdman.Biz xatırladır ki, Konate Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ikinci oyununda “Qalatasaray” üzərində 4:0 hesablı qələbə qazandığı oyunda göstərdiyi performansa görə Çempionlar Liqasının həftənin komandasına daxil edilib.

“Liverpul” Futbol Klubu sosial mediada İbrahima Konateyə qarşı yönəlmiş alçaq və iyrənc irqçi təhqirdən şoka düşüb və qəzəblənib.

Bu davranış tamamilə qəbuledilməzdir. Bu davranış qeyri-insanidir, qorxaqcasınadır və nifrətə əsaslanır. İrqçiliyin futbolda, cəmiyyətdə və heç bir yerdə - nə onlayn, nə də real həyatda yeri yoxdur.

Oyunçularımız hədəf deyil. Onlar insandır. Futbolçulara qarşı davam edən, tez-tez anonim hesabların arxasında gizlənən təhqir oyunda və onun davam etməsinə imkan verən platformalarda ləkədir.

Bütün futbol dünyası birləşməli və bunun qəbuledilməz olduğuna dair aydın və barışmaz bir mesaj göndərməlidir. Təkcə qınamaq kifayət deyil.

Sosial media şirkətləri məsuliyyəti qəbul etməli və dərhal hərəkətə keçməlidirlər. Bu platformaların bu cür təhqirlərin qarşısını almaq üçün gücü, texnologiyası və resursları var, lakin çox vaxt bunu edə bilmirlər. İrqçi nifrətin nəzarətsiz yayılmasına icazə vermək bir seçimdir və futbolda oyunçulara, ailələrə və icmalara zərər verməyə davam edir.

Biz İbrahimaya tam dəstəyimizi göstərməyə davam edəcəyik və mümkün olduqda məsul şəxsləri müəyyən etmək üçün müvafiq orqanlarla əməkdaşlıq edəcəyik." Lakin, zərər artıq dəydikdən sonra məsuliyyət oyunçuların və klubların üzərinə düşə bilməz.

Mövcud vəziyyət qəbuledilməzdir. Bununla mübarizə aparmaq, mübarizə aparmaq və aradan qaldırmaq lazımdır - sabah yox, indi”, - “Liverpul” rəsmi saytında yazıb.

