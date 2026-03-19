“Nyukasl” İngiltərə klublarının Avropa kuboklarında ən pis göstəricisini təkrarlayıb

“Nyukasl” Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ikinci oyununda “Barselona”ya 2:7 hesabı ilə məğlub olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu nəticə İngiltərə klubunun tək bir Avropa matçında buraxdığı ən aşağı qol rekorduna bərabərdir.
Oxşar nəticə əvvəllər “Tottenhem”in “Bavariya”ya qarşı oyununda da qeydə alınmışdı, o zaman London klubu da 2:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu.
Bundan əlavə, “Nyukasl” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə bir matçda ən azı yeddi qol buraxıb, o vaxt komanda İngiltərə Premyer Liqasında “Arsenal”a 3:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu.