“Nyukasl” İngiltərə klublarının Avropa kuboklarında ən pis göstəricisini təkrarlayıb

19 Mart 2026 01:45
“Nyukasl” Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ikinci oyununda “Barselona”ya 2:7 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu nəticə İngiltərə klubunun tək bir Avropa matçında buraxdığı ən aşağı qol rekorduna bərabərdir.

Oxşar nəticə əvvəllər “Tottenhem”in “Bavariya”ya qarşı oyununda da qeydə alınmışdı, o zaman London klubu da 2:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

Bundan əlavə, “Nyukasl” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə bir matçda ən azı yeddi qol buraxıb, o vaxt komanda İngiltərə Premyer Liqasında “Arsenal”a 3:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqasının 1/4 final cütlükləri müəyyənləşib
02:23
Dünya futbolu

Çempionlar Liqasının 1/4 final cütlükləri müəyyənləşib

Dörddəbir finalın ilk oyunları aprelin 7-də keçiriləcək
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Türkiyə Superliqası: “Trabzonspor” qələbə qazanıb
01:25
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Trabzonspor” qələbə qazanıb

“Trabzonspor” 60 xalla üçüncü pillədədir
“Barselona”nın qapıçısı iki-üç həftə meydanlardan kənarda qalacaq
01:04
Dünya futbolu

“Barselona”nın qapıçısı iki-üç həftə meydanlardan kənarda qalacaq

“Barselona”nın qapıçısı ayağından zədə alıb
Bredli Barkola ciddi zədə alıb və növbəti bir neçə oyunu buraxacaq
00:45
Dünya futbolu

Bredli Barkola ciddi zədə alıb və növbəti bir neçə oyunu buraxacaq

Paris klubu Barkolanın qarşıdakı həftələrdə oynaya bilməyəcəyini təsdiqləyib
Lamin Yamal Çempionlar Liqasında 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib
00:26
Dünya futbolu

Lamin Yamal Çempionlar Liqasında 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib

Yamal Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ikinci oyununda fərqlənib

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib
Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir
18 Mart 04:10
Dünya futbolu

Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir

Mərakeşli oyunçu 1/8 finalın “Çelsi” ilə ikinci oyununda Bredli Barkolaya məhsuldar ötürmə edib