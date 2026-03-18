Kamavinqa yayda Premyer Liqa klublarından birinə keçə bilər

Jurnalist Qrem Beylinin sosial media hesabında verdiyi məlumata görə, “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa İngiltərə klublarının marağına səbəb olub.
İdman.Biz bildirir ki, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” fransız yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzalamaqda maraqlıdırlar. Hər iki komanda bu yay oyunçu üçün mübarizə aparmağa hazırdır. Vasitəçilər klublara Kamavinqanın 40 milyon avroya mövcud ola biləcəyi barədə məlumat verməyə başlayıblar.
Eduardo Kamavinqa 2021-ci ildə “Renn”dən “Real Madrid”ə 31 milyon avroya keçib. Onun Madrid klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin iyun ayına qədərdir. Bu mövsüm yarımmüdafiəçi “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.