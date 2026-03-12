12 Mart 2026
AZ

1/8 finalın ilk oyunları – İngiltərə klublarından uğursuz start

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 07:16
226
1/8 finalın ilk oyunları – İngiltərə klublarından uğursuz start

Bu həftə heç bir ingilis klubu Çempionlar Liqasında qələbə qazana bilməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 finalda altı ingilis komandası var - bu rekorddur.

Çərşənbə axşamı “Tottenhem” “Atletiko Madrid”ə (2:5), “Liverpul” “Qalatasaray”a (0:1) uduzdu, “Nyukasl” isə “Barselona” ilə heç-heçə etdi (1:1).

Çərşənbə günü “Mançester Siti” “Real Madrid”ə (0:3) məğlub oldu, “Çelsi” PSJ-yə (2:5) uduzdu, “Arsenal” “Bayer”i (1:1) məğlub edə bilmədi.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Nyukasl”dan başqa digər ingilis komandaları bu həftə səfərdə oynayıblar.

Cavab oyunları 17 və 18 martda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valverde Çempionlar Liqasında het-trik edən ikinci uruqvaylıdır
05:11
Dünya futbolu

Valverde Çempionlar Liqasında het-trik edən ikinci uruqvaylıdır

Çempionlar Liqasında het-trik edən ilk uruqvaylı Valter Pandiani olub
“Tottenhem” “Liverpul”la oyundan əvvəl İqor Tudoru qovmayacaq - ESPN
04:15
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Liverpul”la oyundan əvvəl İqor Tudoru qovmayacaq - ESPN

Tudorun rəhbərliyi altında “Tottenhem” keçirdiyi dörd oyunda məğlubiyyətə uğrayıb
PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub
03:12
Dünya futbolu

PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub - FOTO

“Pari Sen-Jermen” “Çelsi”ni 5:2 hesabı ilə məğlub edib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib
01:55
Dünya futbolu

“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib

Konate “Liverpul”da beşinci mövsümünü keçirir
Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb
01:37
Dünya futbolu

Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb

24 yaşlı futbolçu bu mövsüm 37 oyun keçirib, 15 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib