1/8 finalın ilk oyunları – İngiltərə klublarından uğursuz start

Bu həftə heç bir ingilis klubu Çempionlar Liqasında qələbə qazana bilməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 finalda altı ingilis komandası var - bu rekorddur.
Çərşənbə axşamı “Tottenhem” “Atletiko Madrid”ə (2:5), “Liverpul” “Qalatasaray”a (0:1) uduzdu, “Nyukasl” isə “Barselona” ilə heç-heçə etdi (1:1).
Çərşənbə günü “Mançester Siti” “Real Madrid”ə (0:3) məğlub oldu, “Çelsi” PSJ-yə (2:5) uduzdu, “Arsenal” “Bayer”i (1:1) məğlub edə bilmədi.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Nyukasl”dan başqa digər ingilis komandaları bu həftə səfərdə oynayıblar.
Cavab oyunları 17 və 18 martda keçiriləcək.