5 Mart 2026
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 08:16
166
Avropanın aparıcı klubları Çempionlar Liqası heyətini 28 oyunçuya qədər artırmağı təklif edirlər

Avropanın ən güclü futbol klubları Çempionlar Liqasının heyətini 28 oyunçuya qədər genişləndirməyi təklif edirlər.

İdman.Biz-in “The Guardian”a istinadən məlumatına görə, bu təklif UEFA-nın klub yarışları komitəsinin iclasında səsləndirilib. Bir neçə klubun nümayəndələri hesab edirlər ki, heyətdəki oyunçuların sayının artırılması oyunçuların üzərindəki iş yükünü azaltmağa kömək edəcək ki, bu da öz növbəsində zədə hallarının azalmasına və matçların rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb ola bilər.

Lakin komitədəki 16 klubdan bəziləri bu cür dəyişikliklərə qarşıdır. Onlar hesab edirlər ki, heyətin genişləndirilməsi istedadlı oyunçuların ən yaxşı klublara köçməsinə səbəb ola bilər ki, bu da Avropa futbolunda rəqabətə mənfi təsir göstərəcək və ilk beşlikdən kənar liqaların gəlirlərinin azalmasına səbəb olacaq.

Müzakirədən sonra bu məsələ ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilməyib. Lakin potensial islahatla bağlı müzakirələrin gələcəkdə də davam edəcəyi ehtimal olunur. Xatırladaq ki, klublar hazırda Çempionlar Liqasında maksimum 25 oyunçu qeydiyyatdan keçirməklə məhdudlaşıblar.

İdman.Biz
