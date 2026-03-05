5 Mart 2026
AZ

“Liverpul” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 120 milyon funt sterlinq itirə bilər - BBC

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 09:08
100
“Liverpul” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 120 milyon funt sterlinq itirə bilər - BBC

“Liverpul” bu mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 120 milyon funt sterlinq itirə bilər.

İdman.Biz bu barədə BBC-yə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Avropa Kubokuna vəsiqə qazana bilməmək Mersisaydlıların gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər, lakin klubun maliyyə vəziyyəti ötən yay transfer pəncərəsində xeyli xərclərə baxmayaraq sabit qalır.

“Liverpul” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla altıncı yerdədir. Komanda Çempionlar Liqasında əsas mərhələsində üçüncü yeri tutub və 1/8 finalda “Qalatasaray”la qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Devid Bekhem oğlunun ad gününü təsirli şəkildə təbrik etdi
09:45
Futbol

Devid Bekhem oğlunun ad gününü təsirli şəkildə təbrik etdi

Bruklin Bekhem 27 yaşını qeyd edib
Qvardiola: “Bu mövsüm hakimə güvənmək qeyri-mümkündür”
09:21
Futbol

Qvardiola: “Bu mövsüm hakimə güvənmək qeyri-mümkündür”

Baş məşqçi hakim müdaxilələrindən narazıdır
Avropanın aparıcı klubları Çempionlar Liqası heyətini 28 oyunçuya qədər artırmağı təklif edirlər
08:16
Dünya futbolu

Avropanın aparıcı klubları Çempionlar Liqası heyətini 28 oyunçuya qədər artırmağı təklif edirlər

Bu təklif UEFA-nın klub yarışları komitəsinin iclasında səsləndirilib
“Milan” və Leao müqavilənin 2030-cu ilə qədər uzadılmasını müzakirə edirlər
07:04
Dünya futbolu

“Milan” və Leao müqavilənin 2030-cu ilə qədər uzadılmasını müzakirə edirlər

Leao hazırda mövsümdə təxminən 5,5 milyon avro qazanır
Luis Enrike “Barselona”ya qayıda bilər
06:12
Dünya futbolu

Luis Enrike “Barselona”ya qayıda bilər

Enrike 1996-cı ildən 2004-cü ilə qədər “Barselona”da oynayıb
“Mançester Yunayted” Kerrikin rəhbərliyi altında ilk dəfə məğlub olub
05:10
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Kerrikin rəhbərliyi altında ilk dəfə məğlub olub

Onun rəhbərliyi altında “Yunayted” altı oyun qazanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib