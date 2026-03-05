Bellingem və Mbappe “Real Madrid”in həkimlərindən narazıdırlar

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Cud Bellingem klubun tibbi heyətindən narazıdır və tibbi yardım üçün London həkimlərinə müraciət edib.
İdman.Biz “Tribuna” ya istinadən xəbər verir ki, bu qərar hücumçu Kilian Mbappenin klubun diaqnozundan narazılığından sonra verilib və bu, klubun daxili problemlərini ortaya çıxarıb.
Mənbənin məlumatına görə, Bellingem zədəsi ilə bağlı ikinci rəy almaq üçün Böyük Britaniyaya səfər edib. Oyunçu sağalmasının gecikdiyini düşünür və buna görə də mütəxəssislə məsləhətləşmək qərarına gəlib. Madrid klubunun tibbi xidmətlər rəhbəri Niko Mihiç onu Londona müşayiət edir. Lakin onun ikinci rəy istəməsi “Real Madrid”in tibb şöbəsində sistemli problemlərə işarə edir.
Bellingem və nümayəndələri onun hazırkı müalicəsinin gözlənilən nəticəni verməməsindən narahatdırlar. Onun geri dönüşünün gecikməsi mövsümün vacib oyunlarında iştirakını təhlükə altına ala bilər. Cudun Britaniya mütəxəssislərinin tövsiyələri ilə Madridə qayıtması gözlənilir.
Futbolçu 1 fevralda “Rayo Valyekano” ilə matçda bud əzələsindən zədə alıb və oyunun 10-cu dəqiqəsində meydanı tərk etmək məcburiyyətində qalıb.