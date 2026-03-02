2 Mart 2026
AZ

Flik Levandovskinin “Barselona”nın heyətində olmaması ilə bağlı fikirlərini bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Mart 2026 19:12
84
Flik Levandovskinin “Barselona”nın heyətində olmaması ilə bağlı fikirlərini bildirib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik “Atletiko Madrid”ə qarşı Kral Kuboku yarımfinalının ikinci oyunundan əvvəl hücumçu Robert Levandovskinin komandasında olmaması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, Levandovski “Vilyarreal”la oyunda (4:1) zədələnib.

“Onun yoxluğu ilə barışmalıyıq. Təəssüf ki, o, “Vilyarreal”la oyunda rəqiblə toqquşdu. Bir neçə oyunçunun - Qavi, Kristensen, De Yonqun - yoxluğu çox vacib amildir, amma komanda bunun öhdəsindən yaxşı gəlir. Bunlar başqalarının öz bacarıqlarını nümayiş etdirməsi üçün fürsətdir”, - “Marca” Flikdən sitat gətirib.

“Atletiko Madrid” yarımfinalın ilk oyununda 4:0 hesablı inamlı qələbə qazanıb.

“Barselona” hazırkı Kral Kuboku çempionudur. Keçən mövsümün finalında komanda əlavə vaxtda "Real Madrid"i 3:2 hesabı ilə məğlub etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İsraildə ölkənin beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılmasından narahat deyillər
19:27
Dünya futbolu

İsraildə ölkənin beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılmasından narahat deyillər

Hazırda İsrail İranla hərbi münaqişə vəziyyətindədir
Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO
17:06
Futbol

Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO

Yığma sabahkı qarşılaşmaya tam heyətlə çıxa bilməyəcək
Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”
16:51
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”

Matç sabah “Dalğa Arena”da baş tutacaq və saat 15:00-da start götürəcək
“Fənərbağça” hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb
16:07
Dünya futbolu

“Fənərbağça” hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb

Klub səssizliyin razılıq anlamına gəlmədiyini bildirdi
“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır
15:36
Futbol

“Mançester Siti” gənc müdafiəçiyə 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır

Müdafiəçi hazırda “Nyukasl”ın formasını geyinir
AFFA rəsmisi Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb
15:02
Futbol

AFFA rəsmisi Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb

Kosovo - Cəbəllütariq matçına azərbaycanlı nümayəndə

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq