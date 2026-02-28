28 Fevral 2026
“Tottenhem” aparıcı klublarla ulduz futbolçu uğrunda mübarizə aparmaq istəyir

28 Fevral 2026 06:15
202
Londonun “Tottenhem” klubu, “Köln”ün cinah oyunçusu Səid Əl Mal ilə müqavilə imzalamaq üçün mübarizə aparmaq niyyətindədir.

İdman.Biz-in jurnalist Ekrem Konura istinadən verdiyi məlumata görə, “Tottenhem” artıq 19 yaşlı futbolçunun transferi üzərində işə başlayıb. Lakin perspektivli alman oyunçu üçün rəqabət şiddətli olacaq. “Mançester Siti”, “Mançester Yunayted”, “Çelsi”, “Brayton”, “Barselona”, PSJ, “Bavariya” və “İnter” də maraqlanır.

Transfermarkt-ın məlumatına görə, Əl Malın bazar dəyəri 40 milyon avrodur. Onun “Köln”lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Gənc cinah oyunçusu bu mövsüm Bundesliqada 23 oyunda səkkiz qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
