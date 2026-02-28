28 Fevral 2026
“Real Madrid” və “Mançester Siti” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində rekord sayda qarşılaşıblar

28 Fevral 2026 04:12
Xəbər verildiyi kimi, “Real Madrid” və “Mançester Siti” 2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində oynayacaqlar.

Opta Joe-nun X sosial şəbəkəsindəki hesabına görə, bu, komandaların Avropa yarışlarının pley-off mərhələsində ardıcıl beşinci dəfə qarşılaşmasıdır ki, bu da rekorddur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci ildə “Los Blancos” Çempionlar Liqasının yarımfinalında qalib gəlmişdi (3:4, 3:1). Növbəti il Premyer Liqa klubu eyni mərhələdə qalib gəlmişdi (1:1, 4:0). 2024-cü ildə İspaniya klubu dörddəbir finala yüksəlmişdi (3:3, 1:1, penaltilərdə 4:3), 2025-ci ildə isə “Real Madrid” pley-offda qalib gəlmişdi (3:2, 3:1).

Xatırladaq ki, hazırkı Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunları 10-11 mart (ilk oyunlar) və 17-18 mart (cavab oyunlar) tarixlərində keçiriləcək. Final Budapeştdəki "Puşkaş Arena"da keçiriləcək. Yarışın final oyunu 30 may 2026-cı ildə keçiriləcək.

