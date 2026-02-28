Arteta kvadrupl haqqında: “Kimsə indiyə qədər onu qazanıb?”

Baş məşqçi Mikel Arteta bu mövsüm “Arsenal”ın çıxışından məmnundur.
İdman.Biz bildirir ki, klub hazırda İngiltərə Premyer Liqasında liderlik edir.
“Dörd cəbhədə mübarizə aparmağa davam etməkdən məmnunuq və komandanın sabitliyi bizə ümid və qarşıda duranlara müsbət baxış verir. Amma biz yalnız indiki zamana diqqət yetirə bilərik. Enerjimizi məhz bu yerə yönəltməliyik", - deyə Arteta bildirib.
Mikeldən dördqat qələbəyə - kvadrupla nail ola biləcəyi - Çempionlar Liqasını, Premyer Liqanı və iki İngiltərə Kubokunu qazana biləcəyi barədə düşünüb-düşünmədiyi soruşulub.
“Əslində yox, nəticə ilə bağlı deyil. Mən eyni istiqamətdə və hazırda olduğumuz trayektoriyada irəliləməyə davam etmək və əlbəttə ki, nəticələrimizi yaxşılaşdırmağa çalışmaq üçün nə etməli olduğumuza diqqət yetirirəm.
Kimsə dördqat qələbə qazanıbmı? Bu, çox çətindir. Gəlin hər matçı bir-bir götürək və hər yarışın final mərhələsinə qədər titul uğrunda mübarizə aparmaq hüququ qazanmağa çalışaq. Və sonra nə olacağını görəcəyik”, - deyə “Arsenal”ın baş məşqçisi bildirib.