“Əl-İttihad” yarımmüdafiəçi üçün “Real Madrid”ə böyük təklif hazırlayır

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubu “Real Madrid” yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqanı almaq üçün əhəmiyyətli maliyyə təklifi hazırlayır.
İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən bildirir.
Klub “Los Blancos”un yarımmüdafiəçisini “Fənərbağça”ya keçən N'Qolo Kantenin əvəzedicisi kimi görür.
Kamavinqanın “Real Madrid” ilə 2029-cu ilin yayına qədər uzunmüddətli müqaviləsi var, lakin Səudiyyə Pro Liqasında adətən təklif olunan əhəmiyyətli maliyyə şərtləri nəzəri olaraq İspaniya klubuna narahatlıq yarada bilər.
“Əl-İttihad”ın yay transfer pəncərəsi zamanı fransız yarımmüdafiəçisini transfer etmək üçün addımlar atacağı gözlənilir. Daha əvvəl “Liverpul” və “Arsenal”ın Kamavinqa ilə maraqlandığı bildirilirdi.