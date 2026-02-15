15 Fevral 2026
Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə

15 Fevral 2026 10:11
Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun hücumçusu Viktor Osimhen Almaniyanın "Bavariya" komandasının maraq dairəsinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Ekrem Konur sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Mənbənin məlumatına görə, nigeriyalı forvard münhenlilər üçün hücum xəttini gücləndirə biləcək namizədlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Klub rəhbərliyi transfer imkanını qiymətləndirir və vəziyyətin inkişafını izləyir.

Bildirilir ki, Osimhenlə digər Avropa klubları da maraqlanır. Buna görə futbolçu uğrunda mübarizənin yaxın transfer pəncərəsində daha da qızışacağı gözlənilir.

Forvard cari mövsümdə bütün turnirlərdə 22 oyunda 15 qol və doqquz məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı 27 yaşlı hücumçunun dəyərini 75 milyon avro (təxminən 150 milyon AZN) olaraq göstərir.

