Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz 15 fevral tarixində baş tutacaq futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:
Misli Premyer Liqası
14:30 “Kəpəz” – “Neftçi”
17:00 “Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt”
Türkiyə, Superliqa
15:30 “Kocaelispor” – “Qaziantep”
18:00 “Göztepe” – “Kayserispor”
21:00 “Başakşehir” – “Beşiktaş”
İngiltərə, Kubok
16:00 “Birmingem Siti” – “Lids Yunayted”
17:30 “Qrimsbi Taun” – “Vulverhempton”
18:00 “Oksford Yunayted” – “Sanderlend”
18:00 “Stok Siti” – “Fulhem”
20:30 “Arsenal” – “Uiqan Atletik”
İspaniya, La Liqa
17:00 “Oviedo” – “Atletik”
19:15 “Rayo Vallekano” – “Atletiko”
21:30 “Levante” – “Valensiya”
23:59 “Malyorka” – “Real Betis”
İtaliya, Seriya A
15:30 “Udineze” – “Sassuolo”
18:00 “Parma” – “Verona”
18:00 “Kremoneze” – “Genoa”
21:00 “Torino” – “Bolonya”
23:45 “Napoli” – “Roma”
Almaniya, Bundesliqa
18:30 “Auqsburq” – “Haydenhaym”
20:30 “Leypsiq” – “Volfsburq”
Fransa, Liqa 1
18:00 “Havr” – “Tuluza”
20:15 “Loryan” – “Anje”
20:15 “Metz” – “Oser”
23:45 “Lion” – “Nitsa”