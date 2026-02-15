15 Fevral 2026
AZ

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 10:41
70
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz 15 fevral tarixində baş tutacaq futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:

Misli Premyer Liqası
14:30 “Kəpəz” – “Neftçi”
17:00 “Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt”

Türkiyə, Superliqa
15:30 “Kocaelispor” – “Qaziantep”
18:00 “Göztepe” – “Kayserispor”
21:00 “Başakşehir” – “Beşiktaş”

İngiltərə, Kubok
16:00 “Birmingem Siti” – “Lids Yunayted”
17:30 “Qrimsbi Taun” – “Vulverhempton”
18:00 “Oksford Yunayted” – “Sanderlend”
18:00 “Stok Siti” – “Fulhem”
20:30 “Arsenal” – “Uiqan Atletik”

İspaniya, La Liqa
17:00 “Oviedo” – “Atletik”
19:15 “Rayo Vallekano” – “Atletiko”
21:30 “Levante” – “Valensiya”
23:59 “Malyorka” – “Real Betis”

İtaliya, Seriya A
15:30 “Udineze” – “Sassuolo”
18:00 “Parma” – “Verona”
18:00 “Kremoneze” – “Genoa”
21:00 “Torino” – “Bolonya”
23:45 “Napoli” – “Roma”

Almaniya, Bundesliqa
18:30 “Auqsburq” – “Haydenhaym”
20:30 “Leypsiq” – “Volfsburq”

Fransa, Liqa 1
18:00 “Havr” – “Tuluza”
20:15 “Loryan” – “Anje”
20:15 “Metz” – “Oser”
23:45 “Lion” – “Nitsa”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə
10:11
Futbol

Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə

Münhen təmsilçisi transfer variantlarını dəyərləndirir
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək
09:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

“Araz-Naxçıvan” 27 xalla turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"in qonağı olacaq
09:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"in qonağı olacaq

“Kəpəz” 13 xalla turnir cədvəlində 11-ci pillədədir
“Əl-İttihad” yarımmüdafiəçi üçün “Real Madrid”ə böyük təklif hazırlayır
09:08
Dünya futbolu

“Əl-İttihad” yarımmüdafiəçi üçün “Real Madrid”ə böyük təklif hazırlayır

Kamavinqanın “Real Madrid” ilə 2029-cu ilin yayına qədər uzunmüddətli müqaviləsi var
“Brentford” hücumçusu Harri Keynin xələfi kimi “Bavariya”nın siyahısına daxil edilib
08:11
Dünya futbolu

“Brentford” hücumçusu Harri Keynin xələfi kimi “Bavariya”nın siyahısına daxil edilib

Oyunçu ilə maraqlanan digər klublar arasında “Mançester Siti” və “Çelsi” də var
Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb
07:13
Dünya futbolu

Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb

Martinesin fikrincə, Ronaldu komandaya kömək edə bilmədiyini görəndə karyerasını bitirəcək

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir