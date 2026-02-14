14 Fevral 2026
Unai Emeri “Nyukasl”la oyundan əvvəl komandasındakı vəziyyətdən danışıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 18:20
“Aston Villa"nın baş məşqçisi Unay Emeri bu gün “Nyukasl” ilə keçiriləcək İngiltərə Kubokunun 1/16 final matçından əvvəl danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Emeri bir sıra zədələr fonunda əsas olan oyunçularının çox yönlü olmasının vacibliyini vurğulayıb. O, transfer pəncərəsinin heyətdəki itkilər səbəbindən yaranan bəzi problemləri həll etmək üçün bir fürsət yaratdığını vurğulayıb.

“Bir məşqçi olaraq, dəfələrlə (oyunçu zədələri) ilə qarşılaşmışam. Və qərarlar verməli, komanda qurmalı, fərqli oyunçuları sınamalı, onlara fərqli mövqelərdə oynamaq imkanı verməli və universal etməli olmuşam.
İndi əvvəlki, digər ölkələrdə və digər klublarda, hətta burada, “Aston Villa”da yaşadığım problemlərdən fərqli heç bir problemim yoxdur. Digər komandalarda da zədəli oyunçularla bağlı bu problem var”, - klubun rəsmi saytında Emerinin sözləri sitat gətirilir.

