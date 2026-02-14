14 Fevral 2026
Skott Maktominey keçmiş klubuna qayıtmaq istəyir

14 Fevral 2026 09:20
“Napoli”nin yarımmüdafiəçisi Skott Maktominey İngiltərə Premyer Liqasına qayıtmağı düşünür.

İdman.Biz-in TUTTOmercatoWEB-ə istinadən məlumatına görə, oyunçuya əsas namizəd “Mançester Yunayted”dir.

Skott Premyer Liqaya tez bir zamanda keçid etməyi hədəfləyir və transfer 2026-cı ilin yayında mümkündür. Ona yaxın olanlar Maktomineyin “Napoli”də xoşbəxt olduğunu, lakin İngiltərəyə qayıtmağı arzuladığını iddia edirlər. Yarımmüdafiəçinin İtaliya klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Oyunçu “Napoli”yə 2024-cü ilin yayında “Mançester Yunayted”dən keçib. Bu mövsüm Maktominey klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyunda iştirak edib, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun transfer dəyəri 45 milyon avrodur.

