Arne Slot: “Karyeramın ən çətin mövsümüdür”

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot cari mövsümün məşqçilik karyerasının ən çətin mövsümü olduğunu söyləyib.
İdman.Biz-in məlumatına gör, 25 turdan sonra “Liverpul” Premyer Liqanın turnir cədvəlində 39 xalla altıncı yerdədir.
“Karyeramın ən çətin mövsümü olduğunu demək olar. Məşqçilik etdiyim bütün digər mövsümlər daha müsbət keçib; Düşünmürəm ki, ardıcıl iki oyun uduzmuşam. Bu mövsüm həm mənim, həm də oyunçular üçün istisnadır; onlar tez-tez uduzmağa və ya heç-heçə etməyə öyrəşməyiblər. Mən də buna öyrəşməmişəm.
Məğlubiyyətdən sonra onları yenidən oynatmaq, qələbədən sonra isə düşündükləri qədər yaxşı olmadığımızı demək həmişə çətindir, ona görə də bu mövsüm mənim üçün daha çətin olub. Bundan çıxarmaq üçün bəzi müsbət cəhətlər var, baxmayaraq ki, bu, qəribə görünə bilər. Nə qədər yaxşılaşdığımızı görürəm. Məşqçi kimi mən həmişə nəticə üçün çalışıram, amma oyunçuların və komandanın inkişaf etməsi də vacibdir, çünki əks halda daha çox problem yaşayacağıq.
Mənim fikrimcə, zədəlilər istisna olmaqla, bütün oyunçular artıq bu klubda və Premyer Liqada tələb olunan intensivliklə hər üç gündən bir oynaya bilirlər. Nəticədə, mövsümün əvvəlindən daha yaxşı oynamağa başladıq. Mövsüm. İlk altı oyundan deyil, ikiqat çox oynamağa başladığımız dövrdən danışıram. İlk altı turda həftədə yalnız iki oyun keçirdik; ikiqat çox oynamağa başladıqdan sonra çox xal itirməyə başladıq”, - deyə Slot BBC-yə bildirib.