“Real Madrid” Franı “Bornmut”a icarəyə verməyib

“The Athletic” qəzetinin məlumatına görə, “Real Madrid” müdafiəçi Fran Qarsiyanın “Bornmut”a icarəyə verilməsini bloklayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu ingilis klubunu hazırda çatışmayan oyun vaxtı qazanmaq üçün əla fürsət kimi görürdü. O, Valdebebas məşq meydançasında Premyer Liqa klubuna keçmə ehtimalının yüksək olduğunu bildirib, lakin cümə günü Madrid nəhayət onu buraxmamaq qərarına gəlib.
Transfer rədd edildikdən sonra 26 yaşlı ispaniyalı şənbə günü fərdi məşq istəyib. Klub onun xahişini rədd edib və oyunçu mediaya açıq olan ilk 15 dəqiqəni qrup şəklində tamamlayıb, daha sonra isə təkbaşına məşqlərinə davam edib.
Vəziyyətlə tanış olan mənbələrə görə, Qarsya transferi həyata keçirməzdən əvvəl məşqçi Alvaro Arbeloa ilə danışıb. “Real Madrid”in mövqeyi yanvar ayında Endrikdən başqa bütün oyunçuları saxlamaq olub.
Müqaviləsi 2027-ci ilə qədər olan müdafiəçi bu yay ona daha çox oyun vaxtı təklif edəcək bir komanda tapmağa ümid edir.
Bu mövsüm Fran La Liqada yeddi oyun keçirib və bir qol vurub.